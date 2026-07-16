Atelier de céramique Virebent, Musée et manufacture de porcelaine du Lot-Virebent, Puy-l’Évêque

Informations pratiques

Atelier de céramique Virebent 19 et 20 septembre Musée et manufacture de porcelaine du Lot-Virebent Lot

Gratuit. 15 places maximum par créneau. Réservation possible à partir du lundi 31/08 par téléphone.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Participez à la création d’une œuvre Virebent et devenez acteur des expositions Virebent de la saison 2027.

Que vous soyez petit ou grand, curieux ou passionné, cet atelier est l’occasion idéale de laisser libre cours à votre créativité tout en découvrant un savoir-faire ancestral.

Une expérience participative et conviviale pour contribuer à une création collective qui prendra place dans les futures expositions de la manufacture.

Musée et manufacture de porcelaine du Lot-Virebent 13 rue de l’usine, 46700 Puy-L’évêque Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie 05 65 36 46 31 https://www.facebook.com/Virebent-Porcelaine-du-Lot-169742893052628/ [{« type »: « phone », « value »: « 0565364631 »}] Depuis 1924, la manufacture s’est établie à Puy-L’Évêque. Au sein de cet espace muséographique, qui entoure le vieux four à charbon Saint-Joseph, vous aurez l’occasion de parcourir une exposition détaillant les différentes étapes de la fabrication artisanale de la porcelaine, de la faïence et du grès, depuis la matière première jusqu’à l’objet final.

Depuis 2007, la manufacture a reçu le prestigieux label « Entreprise du Patrimoine Vivant », une reconnaissance accordée aux entreprises possédant un patrimoine exceptionnel fondé sur un savoir-faire rare et une maîtrise des techniques traditionnelles.

Certains des modèles façonnés au sein de la manufacture font aujourd’hui partie des collections du musée des Arts décoratifs de Paris. Autoroute A20 sortie 57, de Cahors prendre la D811 en direction de Puy-L’évêque. Villeneuve-sur-Lot. À Puy-L’Evêque, passer le Lot, la manufacture est alors signalée sur la droite.

Participez à la création d’une oeuvre Virebent et devenez acteurs des exposotions Virebent pour la prochaine saison 2027.

© Design Studio Virebent