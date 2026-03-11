Atelier de collage poétique Pôle Culturel Saint-Honoré-les-Bains

Saint-Honoré-les-Bains

Atelier de collage poétique

Pôle Culturel 35 Avenue du Général d’Espeuilles Saint-Honoré-les-Bains Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 15:00:00

fin : 2026-05-13 16:30:00

Date(s) :

2026-05-13

Le Pôle Culturel de Saint-Honoré-les-Bains vous invite à la découverte d’une technique littéraire aussi appelée Cut-Up basée sur le découpage et la recomposition des textes. Ludique et créatif, cet atelier est gratuit et ouvert à tous les âges. .

Pôle Culturel 35 Avenue du Général d’Espeuilles Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté mediatheque@sainthonorelesbains.fr

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English : Atelier de collage poétique

L’événement Atelier de collage poétique Saint-Honoré-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Rives du Morvan