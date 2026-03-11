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Atelier de collage poétique Pôle Culturel Saint-Honoré-les-Bains

Atelier de collage poétique Pôle Culturel Saint-Honoré-les-Bains mercredi 13 mai 2026.

Lieu : Pôle Culturel

Adresse : 35 Avenue du Général d'Espeuilles

Ville : 58360 Saint-Honoré-les-Bains

Département : Nièvre

Début : mercredi 13 mai 2026

Fin : mercredi 13 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Saint-Honoré-les-Bains

Atelier de collage poétique

Pôle Culturel 35 Avenue du Général d’Espeuilles Saint-Honoré-les-Bains Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 15:00:00
fin : 2026-05-13 16:30:00

Date(s) :
2026-05-13

Le Pôle Culturel de Saint-Honoré-les-Bains vous invite à la découverte d’une technique littéraire aussi appelée Cut-Up basée sur le découpage et la recomposition des textes. Ludique et créatif, cet atelier est gratuit et ouvert à tous les âges.   .

Pôle Culturel 35 Avenue du Général d’Espeuilles Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté   mediatheque@sainthonorelesbains.fr

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English : Atelier de collage poétique

L’événement Atelier de collage poétique Saint-Honoré-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Rives du Morvan

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