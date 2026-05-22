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Atelier de collage sur toile Les ateliers du Point bleu Paris

Atelier de collage sur toile Les ateliers du Point bleu Paris

Atelier de collage sur toile Les ateliers du Point bleu Paris samedi 30 mai 2026.

Lieu : Les ateliers du Point bleu

Adresse : 4 rue Albert Marquet

Ville : 75020 Paris

Département : Paris

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Tarif : <p>Tarif 65 € matériel compris.<br></p>

Créer, c’est se connecter à soi, à son enfant intérieur, à la joie, au plaisir de découper, déchirer, choisir, froisser, ajuster, coller, ajouter du pastel, des encres, ce que l’on veut.

Comme le disait Jacques Prévert « Quand on ne sait pas dessiner, on peut faire des images avec de la colle et des ciseaux ».

Caroline Gaume et les ateliers du Point bleu vous propose un atelier de 3h de collage sur toile.

  • matériel compris
  • Inscription en ligne sur le site de Helloasso
  • Nombre de places limité à 6 personnes et minimum de 3 participants.

Un atelier « Surréaliste », collage sur toile.
Le samedi 30 mai 2026
de 10h30 à 13h00
payant

Tarif 65 € matériel compris.

Public jeunes et adultes. A partir de 11 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-30T13:30:00+02:00
fin : 2026-05-30T16:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-30T10:30:00+02:00_2026-05-30T13:00:00+02:00

Les ateliers du Point bleu 4 rue Albert Marquet  75020 Bâtiment BParis
https://lepointbleu.fr/#Autres-stages caroline.gaume@gmail.com https://www.facebook.com/lesateliersdupointbleu https://www.facebook.com/lesateliersdupointbleu


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