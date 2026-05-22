Atelier de collage sur toile Les ateliers du Point bleu Paris
Atelier de collage sur toile Les ateliers du Point bleu Paris samedi 30 mai 2026.
Créer, c’est se connecter à soi, à son enfant intérieur, à la joie, au plaisir de découper, déchirer, choisir, froisser, ajuster, coller, ajouter du pastel, des encres, ce que l’on veut.
Comme le disait Jacques Prévert « Quand on ne sait pas dessiner, on peut faire des images avec de la colle et des ciseaux ».
Caroline Gaume et les ateliers du Point bleu vous propose un atelier de 3h de collage sur toile.
- matériel compris
- Inscription en ligne sur le site de Helloasso
- Nombre de places limité à 6 personnes et minimum de 3 participants.
Un atelier « Surréaliste », collage sur toile.
Le samedi 30 mai 2026
de 10h30 à 13h00
payant
Tarif 65 € matériel compris.
Public jeunes et adultes. A partir de 11 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-30T13:30:00+02:00
fin : 2026-05-30T16:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-30T10:30:00+02:00_2026-05-30T13:00:00+02:00
Les ateliers du Point bleu 4 rue Albert Marquet 75020 Bâtiment BParis
https://lepointbleu.fr/#Autres-stages caroline.gaume@gmail.com https://www.facebook.com/lesateliersdupointbleu https://www.facebook.com/lesateliersdupointbleu
Afficher la carte du lieu Les ateliers du Point bleu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- FORUM DES MÉTIERS DE LA TERRE ET DU GOÛT #8 Ferme de Paris Paris 22 mai 2026
- Festival Nouvelles voix 2026 Communale Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine 22 mai 2026
- Expo / Cieux nouveaux, Terre nouvelle M128 – Missions Etrangères de Paris Paris 22 mai 2026
- K-plus festival – Plongez au coeur de la Corée Université Paris Cité Paris 22 mai 2026
- Conférence – Korea Cantina : quand la cuisine coréenne devient le miroir d’une culture Université Ouverte – Université Paris Cité Paris 22 mai 2026