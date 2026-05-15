Atelier d’écriture Médiathèque Virginia Woolf Paris
Atelier d’écriture Médiathèque Virginia Woolf Paris samedi 30 mai 2026.
Pour sa cinquième séance « Enterrement. Jackuse ou Mordor Grosyeux du 30 mai prochain de son cycle de six ateliers d’écriture maison (de janvier à juin), la médiathèque Virginia Woolf se propose de poursuivre son exploration et de continuer à imaginer de façon ludique mais sérieuse quelques biographies fictives. Y retrouvera-t-on votre famille ? Tant que c’est un récit… à vous de décider !
Le stylo vous démange, votre traitement de texte vous appelle ? Nous vous attendons !
Sur inscription
à la médiathèque Virginia Woolf / Téléphone : 01 44 08 12 71 / mail : mediatheque.virginia.woolf@paris.fr
« Une généalogie, des histoires, récits et imagination (biographies du réel et imaginées) ».
Six séances durant lesquelles la médiathèque Virginia Woolf vous propose d’explorer cette thématique.
Le samedi 30 mai 2026
de 10h00 à 13h00
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-30T13:00:00+02:00
fin : 2026-05-30T16:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-30T10:00:00+02:00_2026-05-30T13:00:00+02:00
Médiathèque Virginia Woolf 4 rue Germaine Krull 75013 Paris
+33144081271 mediatheque.virginia.woolf@paris.fr
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