Atelier de coloriage libre et de mosaïque autour d’une œuvre de Rémy Callot, Square Rémy Callot, Carvin

Informations pratiques

Atelier de coloriage libre et de mosaïque autour d’une œuvre de Rémy Callot Samedi 19 septembre, 14h00 Square Rémy Callot Pas-de-Calais

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Rémy Callot (1926 – 2001) a habité une maison située à cet endroit dès 1966 et a créé ses fresques entre 1988 et 2001. Il est maintenant reconnu dans le monde entier dans le cadre du mouvement d’Art Brut. Son oeuvre est inspirée de ses nombreux voyages. Très protéiforme, il a produit des mosaïques, des objets en céramique, des esquisses, des meubles…

Ce site tout comme d’autres lieux d’Habitants Paysagers, a été longtemps considéré comme une curiosité ou une excentricité et a failli être détruit. Il s’agit d’oeuvres et de constructions développées sur des années, souvent étroitement liées à la personnalité et à la vie quotidienne de leur auteur. Dès lors que celui-ci disparait, l’oeuvre est en péril et subit rapidement le vandalisme et l’érosion du temps.

Les palissades intégralement recouvertes de mosaïques par l’artiste sont les derniers éléments conservés sur place. Le choix de les sauvegarder dans leur milieu d’origine s’est imposé au regard de la charge mémorielle pour les habitants et riverains. Un inventaire d’une partie de ses oeuvres a été réalisé. Une exposition de celles parmi les plus emblématiques sera installée à terme dans le futur espace culturel St Druon (église éponyme).

Le projet de Square Rémy Callot porté par la ville met en lumière ce lieu emblématique inspiré par la créativité et l’originalité de son auteur. Il est le fruit du travail de coopération entre la Municipalité et l’association Le Cercle des Amis de Rémy Callot. Il est un encouragement à l’évasion et au voyage.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez vivre une expérience artistique originale et accessible à tous :

Un atelier Parents-Enfants de coloriage libre et de mosaïque autour d’une œuvre de l’artiste Rémy Callot !

Laissez parler votre imagination en redonnant vie, en couleurs, à une œuvre emblématique de cet artiste au style singulier. Que vous soyez petit ou grand, artiste en herbe ou simple curieux, cet atelier est une invitation à explorer le patrimoine autrement — par le geste, la couleur et la créativité.

De 6 à 8 ans : Atelier de coloriage libre d’une œuvre de Rémy Callot

À partir de 8 ans : L’atelier permettra une initiation à la mosaïque

Présentation des matériaux, support et outils de travail

Choix d’une réalisation

Choix des couleurs

Préparation du support et collage des tesselles

Finition (joint de finition) fourni à emporter et à poser à la maison

Durée estimée de l’atelier : 30 à 45 minutes

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Inscription à l’atelier par mail uniquement.

Indiquer le nom de l’enfant et son âge.

Indiquer l’heure d’arrivée souhaitée

Matériel fourni. Durée 30 à 45mn.

Une belle occasion de :

– découvrir l’univers graphique de Rémy Callot,

– s’approprier une œuvre d’art de manière ludique,

– s’initier à la mosaïque

– partager un moment convivial en famille ou entre amis.

Repartez avec votre création en souvenir de cette journée pas comme les autres !

Venez nombreux, et surtout… laissez parler vos couleurs !

Square Rémy Callot Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « pascale.belva@orange.fr »}]

Coloriez le patrimoine avec Rémy Callot !

Ville de Carvin