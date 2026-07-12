Informations pratiques

Melle

Atelier de composition typographique

Le Trésor 6 rue Croix Paillère Melle Deux-Sèvres

Tarif : 60 – 60 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 09:00:00

fin : 2026-08-02 12:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Initiez vous à la composition typographique et imprimez votre texte sur un format carte postale. Arrivez avec une idée à composer, repartez avec les exemplaires papiers imprimés.

caractères mobiles (Gutenberg), imprimerie manuelle, letterpress

> à partir de 14 ans, sur inscription. .

Le Trésor 6 rue Croix Paillère Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 95 55 81 r.letang@hotmail.fr

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English : Atelier de composition typographique

L’événement Atelier de composition typographique Melle a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Pays Mellois