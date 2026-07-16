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Atelier de conservation préventive « Les archives : un voyage au cœur de l’histoire », Archives départementales du Gard, Nîmes

samedi 19 septembre 2026 · Archives départementales du Gard · Nîmes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Archives départementales du Gard
Adresse
365 Rue du Forez, 30000 Nîmes, France
Ville
30000 Nîmes
Département
Gard
Tarif
Gratuit. Sur réservation.

Atelier de conservation préventive « Les archives : un voyage au cœur de l’histoire » Samedi 19 septembre, 10h15, 13h45 Archives départementales du Gard Gard

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:15:00+02:00 – 2026-09-19T11:15:00+02:00
Fin : 2026-09-19T13:45:00+02:00 – 2026-09-19T14:45:00+02:00

Venez découvrir le travail du restaurateur des archives à travers un atelier de démonstration.

Archives départementales du Gard 365 Rue du Forez, 30000 Nîmes, France Nîmes 30000 Marronniers Gard Occitanie 0466050510 http://archives.gard.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04.66.05.05.19 »}] Parking pour les visiteurs gratuit.
Venez découvrir le travail du restaurateur des archives à travers un atelier de démonstration.

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