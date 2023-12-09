Atelier de construction avec des planchettes magique, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

Atelier de construction avec des planchettes magique 9 et 10 décembre 2023 Cité des sciences et de l’Industrie Paris

Groupes information et réservation : 01 40 05 12 12 de 9h30 à 17h30, du lundi au vendredi ou resagroupescite@universcience.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-12-09T10:00:00+01:00 – 2023-12-09T18:00:00+01:00

Fin : 2023-12-10T10:00:00+01:00 – 2023-12-10T18:00:00+01:00

Partager ses idées, s’entraider, développer sa concentration ou encore explorer son imaginaire : découvrez ou redécouvrez le jeu iconique qui fait pétiller la créativité des petits et grands !

En partenariat avec KAPLA®

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Venez construire, inventer, assembler de grandes constructions avec des milliers de planchettes en bois ! enfants fête