Atelier de conversation en français Bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris
vendredi 18 septembre 2026 · Bibliothèque Jacqueline de Romilly · Paris
Informations pratiques
Rien de tel pour se sentir à l’aise dans une langue étrangère que de s’exprimer à l’oral sans la contrainte d’un cours. C’est ce qu’on fait ici, sur divers sujets qui viennent au fil de l’eau, dans un groupe tout niveau.
Chaque semaine, on échange, on se raconte, on se rencontre autour d’un café… en français.
Le vendredi à 17h30, hors vacances scolaires
Du vendredi 18 septembre 2026 au vendredi 02 juillet 2027 :
vendredi
de 17h30 à 18h30
gratuit
Public adultes. A partir de 16 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-18T20:30:00+02:00
fin : 2027-07-02T21:30:00+02:00
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Bibliothèque Jacqueline de Romilly 16 avenue de la Porte Montmartre 75018 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-jacqueline-de-romilly-1745 +33142556020 bibliotheque.jacqueline-deromilly@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.porte.montmartre https://www.facebook.com/bibliotheque.porte.montmartre
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