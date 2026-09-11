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Atelier de conversation en français Bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris

vendredi 18 septembre 2026 · Bibliothèque Jacqueline de Romilly · Paris

Atelier de conversation en français Bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 2 juillet 2027
Lieu
Bibliothèque Jacqueline de Romilly
Adresse
16 avenue de la Porte Montmartre
Ville
75018 Paris
Département
Paris
Tarif
<p></p>

Rien de tel pour se sentir à l’aise dans une langue étrangère que de s’exprimer à l’oral sans la contrainte d’un cours. C’est ce qu’on fait ici, sur divers sujets qui viennent au fil de l’eau, dans un groupe tout niveau.

Chaque semaine, on échange, on se raconte, on se rencontre autour d’un café… en français.
Le vendredi à 17h30, hors vacances scolaires
Du vendredi 18 septembre 2026 au vendredi 02 juillet 2027 :
vendredi
de 17h30 à 18h30
gratuit

Public adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-18T20:30:00+02:00
fin : 2027-07-02T21:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-18T17:30:00+02:00_2026-09-18T18:30:00+02:00;2026-09-25T17:30:00+02:00_2026-09-25T18:30:00+02:00;2026-10-02T17:30:00+02:00_2026-10-02T18:30:00+02:00;2026-10-09T17:30:00+02:00_2026-10-09T18:30:00+02:00;2026-10-16T17:30:00+02:00_2026-10-16T18:30:00+02:00;2026-10-23T17:30:00+02:00_2026-10-23T18:30:00+02:00;2026-10-30T17:30:00+02:00_2026-10-30T18:30:00+02:00;2026-11-06T17:30:00+02:00_2026-11-06T18:30:00+02:00;2026-11-13T17:30:00+02:00_2026-11-13T18:30:00+02:00;2026-11-20T17:30:00+02:00_2026-11-20T18:30:00+02:00;2026-11-27T17:30:00+02:00_2026-11-27T18:30:00+02:00;2026-12-04T17:30:00+02:00_2026-12-04T18:30:00+02:00;2026-12-11T17:30:00+02:00_2026-12-11T18:30:00+02:00;2026-12-18T17:30:00+02:00_2026-12-18T18:30:00+02:00;2026-12-25T17:30:00+02:00_2026-12-25T18:30:00+02:00;2027-01-01T17:30:00+02:00_2027-01-01T18:30:00+02:00;2027-01-08T17:30:00+02:00_2027-01-08T18:30:00+02:00;2027-01-15T17:30:00+02:00_2027-01-15T18:30:00+02:00;2027-01-22T17:30:00+02:00_2027-01-22T18:30:00+02:00;2027-01-29T17:30:00+02:00_2027-01-29T18:30:00+02:00;2027-02-05T17:30:00+02:00_2027-02-05T18:30:00+02:00;2027-02-12T17:30:00+02:00_2027-02-12T18:30:00+02:00;2027-02-19T17:30:00+02:00_2027-02-19T18:30:00+02:00;2027-02-26T17:30:00+02:00_2027-02-26T18:30:00+02:00;2027-03-05T17:30:00+02:00_2027-03-05T18:30:00+02:00;2027-03-12T17:30:00+02:00_2027-03-12T18:30:00+02:00;2027-03-19T17:30:00+02:00_2027-03-19T18:30:00+02:00;2027-03-26T17:30:00+02:00_2027-03-26T18:30:00+02:00;2027-04-02T17:30:00+02:00_2027-04-02T18:30:00+02:00;2027-04-09T17:30:00+02:00_2027-04-09T18:30:00+02:00;2027-04-16T17:30:00+02:00_2027-04-16T18:30:00+02:00;2027-04-23T17:30:00+02:00_2027-04-23T18:30:00+02:00;2027-04-30T17:30:00+02:00_2027-04-30T18:30:00+02:00;2027-05-07T17:30:00+02:00_2027-05-07T18:30:00+02:00;2027-05-14T17:30:00+02:00_2027-05-14T18:30:00+02:00;2027-05-21T17:30:00+02:00_2027-05-21T18:30:00+02:00;2027-05-28T17:30:00+02:00_2027-05-28T18:30:00+02:00;2027-06-04T17:30:00+02:00_2027-06-04T18:30:00+02:00;2027-06-11T17:30:00+02:00_2027-06-11T18:30:00+02:00;2027-06-18T17:30:00+02:00_2027-06-18T18:30:00+02:00;2027-06-25T17:30:00+02:00_2027-06-25T18:30:00+02:00;2027-07-02T17:30:00+02:00_2027-07-02T18:30:00+02:00

Bibliothèque Jacqueline de Romilly 16 avenue de la Porte Montmartre  75018 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-jacqueline-de-romilly-1745 +33142556020 bibliotheque.jacqueline-deromilly@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.porte.montmartre https://www.facebook.com/bibliotheque.porte.montmartre


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