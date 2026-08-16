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Atelier de conversation Français Langue Etrangère Bibliothèque Maurice Genevoix Paris

mercredi 16 septembre 2026 · Bibliothèque Maurice Genevoix · Paris

Atelier de conversation Français Langue Etrangère Bibliothèque Maurice Genevoix Paris

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 9 décembre 2026
Lieu
Bibliothèque Maurice Genevoix
Adresse
19 rue Tristan Tzara
Ville
75018 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>Renseignements sur place auprès des bibliothécaires, par téléphone au 01 46 07 35 05 ou par mail à bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr </p>

Un rendez-vous convivial pour pratiquer le français à l’oral.

Venez partager un moment de convivialité tout en améliorant votre français à l’oral autour de sujets d’actualité, de jeux de société, de thèmes comme les voyages, la cuisine, les fêtes d’ici et d’ailleurs et plein d’autres encore !

Les mercredis à 16h :

– 16 septembre

– 28 octobre

– 9 décembre

Atelier gratuit et ouvert à toutes et à tous.

Vous apprenez le français et souhaitez rencontrer d’autres personnes tout en améliorant votre pratique de la langue ?
Le mercredi 16 septembre 2026
de 16h00 à 17h00
Le mercredi 28 octobre 2026
de 16h00 à 17h00
Le mercredi 09 décembre 2026
de 16h00 à 17h00
gratuit

Renseignements sur place auprès des bibliothécaires, par téléphone au 01 46 07 35 05 ou par mail à bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr 

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-16T19:00:00+02:00
fin : 2026-12-09T18:00:00+01:00
Date(s) : 2026-09-16T16:00:00+02:00_2026-09-16T17:00:00+02:00;2026-10-28T16:00:00+02:00_2026-10-28T17:00:00+02:00;2026-12-09T16:00:00+02:00_2026-12-09T17:00:00+02:00

Bibliothèque Maurice Genevoix 19 rue Tristan Tzara  75018 Paris
+33146073505 bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/ https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/


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