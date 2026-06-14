Atelier de conversation Français Langue Etrangère Bibliothèque Maurice Genevoix Paris

Un rendez-vous convivial pour pratiquer le français à l’oral.

Venez partager un moment de convivialité tout en améliorant votre français à l’oral autour de sujets d’actualité, de jeux de société, de thèmes comme les voyages, la cuisine, les fêtes d’ici et d’ailleurs et plein d’autres encore !

Les mercredis à 16h :

– 16 septembre

– 28 octobre

– 9 décembre

Atelier gratuit et ouvert à toutes et à tous.

Vous apprenez le français et souhaitez rencontrer d’autres personnes tout en améliorant votre pratique de la langue ?

Le mercredi 09 décembre 2026

de 16h00 à 17h00

Le mercredi 28 octobre 2026

de 16h00 à 17h00

Le mercredi 16 septembre 2026

de 16h00 à 17h00

gratuit

Renseignements sur place auprès des bibliothécaires, par téléphone au 01 46 07 35 05 ou par mail à bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-16T19:00:00+02:00

fin : 2026-12-09T18:00:00+01:00

Date(s) : 2026-09-16T16:00:00+02:00_2026-09-16T17:00:00+02:00;2026-10-28T16:00:00+02:00_2026-10-28T17:00:00+02:00;2026-12-09T16:00:00+02:00_2026-12-09T17:00:00+02:00

Bibliothèque Maurice Genevoix 19 rue Tristan Tzara 75018 Paris

+33146073505 bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/ https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/



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