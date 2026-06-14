Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier de conversation Français Langue Etrangère Bibliothèque Maurice Genevoix Paris

Atelier de conversation Français Langue Etrangère Bibliothèque Maurice Genevoix Paris

Atelier de conversation Français Langue Etrangère Bibliothèque Maurice Genevoix Paris mercredi 16 septembre 2026.

Lieu : Bibliothèque Maurice Genevoix

Adresse : 19 rue Tristan Tzara

Ville : 75018 Paris

Département : Paris

Début : mercredi 16 septembre 2026

Fin : mercredi 9 décembre 2026

Tarif : <p>Renseignements sur place auprès des bibliothécaires, par téléphone au 01 46 07 35 05 ou par mail à bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr </p>

Un rendez-vous convivial pour pratiquer le français à l’oral.

Venez partager un moment de convivialité tout en améliorant votre français à l’oral autour de sujets d’actualité, de jeux de société, de thèmes comme les voyages, la cuisine, les fêtes d’ici et d’ailleurs et plein d’autres encore !

Les mercredis à 16h :

– 16 septembre

– 28 octobre

– 9 décembre

Atelier gratuit et ouvert à toutes et à tous.

Vous apprenez le français et souhaitez rencontrer d’autres personnes tout en améliorant votre pratique de la langue ?
Le mercredi 09 décembre 2026
de 16h00 à 17h00
Le mercredi 28 octobre 2026
de 16h00 à 17h00
Le mercredi 16 septembre 2026
de 16h00 à 17h00
gratuit

Renseignements sur place auprès des bibliothécaires, par téléphone au 01 46 07 35 05 ou par mail à bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr 

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-16T19:00:00+02:00
fin : 2026-12-09T18:00:00+01:00
Date(s) : 2026-09-16T16:00:00+02:00_2026-09-16T17:00:00+02:00;2026-10-28T16:00:00+02:00_2026-10-28T17:00:00+02:00;2026-12-09T16:00:00+02:00_2026-12-09T17:00:00+02:00

Bibliothèque Maurice Genevoix 19 rue Tristan Tzara  75018 Paris
+33146073505 bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/ https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/


Afficher la carte du lieu Bibliothèque Maurice Genevoix et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)