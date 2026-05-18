« Per Mathematica ad Astra » Le Funambule Montmartre Paris
« Per Mathematica ad Astra » Le Funambule Montmartre Paris vendredi 7 août 2026.
Le monde s’est éloigné des Mathématiques. Il est même de bon ton de les dénigrer. Selon le professeur Fibo, cette perte de logique est génératrice de violence.
Il a donc décidé de combattre cette dérive, d’établir un «choc des savoirs», un retour à la source de toute rationalité.
Dans une conférence déjantée, il expose sa méthode pour changer le monde et effectuer ce grand retournement.
Du 7 au 30 août
les vendredis et samedis à 19h ou 21h selon les semaines
les dimanches à 18h ou 20h selon les semaines
Un spectacle qui mêle logique, absurdité et humour, et où l’on se surprend à aimer les maths — même (et surtout) si on les détestait.
Per Mathematica ad Astra s’adresse à tous:
– ceux qui aiment les maths,
– ceux qui les redoutent,
– ceux qui en ont souffert
– et ceux qui en souffrent.
Tous prendront plaisir à enfin en rire !
Du vendredi 07 août 2026 au dimanche 30 août 2026 :
payant
Tarif plein 32€
Tarif moins de 26 ans 10€
Tarif promo web (valable pour tous, sans conditions) 20€
+1€ de frais de vente internet
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-07T02:00:00+02:00
fin : 2026-08-31T01:59:59+02:00
Date(s) :
Le Funambule Montmartre 53 rue des Saules 75018 Paris
Métro -> 12 : Lamarck – Caulaincourt (Paris) (142m)
Bus -> 4080 : Lamarck – Caulaincourt (Paris) (142m)
Vélib -> Francoeur – Marcadet (43.62m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.funambule-montmartre.com/per-mathematica-ad-astra +33142238883 billetterie@funambule-montmartre.com https://www.facebook.com/LeFunambuleMontmartre/ https://www.facebook.com/LeFunambuleMontmartre/
Afficher la carte du lieu Le Funambule Montmartre et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Visite Autour de la Poterne de Peupliers, les rails ont cédé la place à la végétation 14 place de Rungis paris 18 mai 2026
- Masterclass et concert de Mark PRIORE, Auditorium de l’Alliance française de Paris, Paris 18 mai 2026
- Masterclass et concert de Mark PRIORE Auditorium de l’Alliance française de Paris Paris 18 mai 2026
- Conférence Cocktail & Dédicace | Téléphones Maison : Reprendre le contrôle du numérique en famille, Neoma Business School, Paris 18 mai 2026
- L’impact de l’Intelligence Artificielle sur la démocratie, Maison CentraleSupélec, Paris 18 mai 2026