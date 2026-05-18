Le monde s’est éloigné des Mathématiques. Il est même de bon ton de les dénigrer. Selon le professeur Fibo, cette perte de logique est génératrice de violence.

Il a donc décidé de combattre cette dérive, d’établir un «choc des savoirs», un retour à la source de toute rationalité.

Dans une conférence déjantée, il expose sa méthode pour changer le monde et effectuer ce grand retournement.

Du 7 au 30 août les vendredis et samedis à 19h ou 21h selon les semaines

les dimanches à 18h ou 20h selon les semaines

Un spectacle qui mêle logique, absurdité et humour, et où l’on se surprend à aimer les maths — même (et surtout) si on les détestait.

Per Mathematica ad Astra s’adresse à tous:

– ceux qui aiment les maths,

– ceux qui les redoutent,

– ceux qui en ont souffert

– et ceux qui en souffrent.

Tous prendront plaisir à enfin en rire !

Du vendredi 07 août 2026 au dimanche 30 août 2026 :

payant

Tarif plein 32€

Tarif moins de 26 ans 10€

Tarif promo web (valable pour tous, sans conditions) 20€

+1€ de frais de vente internet

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-07T02:00:00+02:00

fin : 2026-08-31T01:59:59+02:00

Date(s) :

Le Funambule Montmartre 53 rue des Saules 75018 Paris

Métro -> 12 : Lamarck – Caulaincourt (Paris) (142m)

Bus -> 4080 : Lamarck – Caulaincourt (Paris) (142m)

Vélib -> Francoeur – Marcadet (43.62m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.funambule-montmartre.com/per-mathematica-ad-astra +33142238883 billetterie@funambule-montmartre.com https://www.facebook.com/LeFunambuleMontmartre/ https://www.facebook.com/LeFunambuleMontmartre/



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