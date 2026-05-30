Atelier de Couture de Sacs avec Nevice! Nevice Paris samedi 30 mai 2026.

Nos ateliers sont conçus pour tous les niveaux, que vous soyez débutant(e) ou déjà passionné(e) de couture. Pendant trois heures, profitez d’un moment de créativité, de partage et de découverte au cœur de notre univers Nevice. Repartez avec une création unique, confectionnée par vous-même, dans une ambiance créative, chaleureuse et conviviale.

Chaque atelier accueille seulement 4 personnes afin de garantir un accompagnement personnalisé.

On vous attend !

Informations

Dates : Chaque Samedi, soit de 10h – 13h, ou de 14h a 17h

Lieux : 86 rue de Charonne, 75011 – L’atelier de couture se fait dans notre atelier parisien, situe au dessus de notre boutique.

Plongez dans notre atelier parisien et apprenez à coudre! Réalisez votre propre sac personnalisé en seulement trois heures.

Du samedi 30 mai 2026 au samedi 01 août 2026 :

samedi

de 14h00 à 17h00

samedi

de 10h00 à 13h00

payant

Tarif : 65 euros par personne

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-30T13:00:00+02:00

fin : 2026-08-01T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-30T10:00:00+02:00_2026-05-30T13:00:00+02:00;2026-05-30T14:00:00+02:00_2026-05-30T17:00:00+02:00;2026-06-06T10:00:00+02:00_2026-06-06T13:00:00+02:00;2026-06-06T14:00:00+02:00_2026-06-06T17:00:00+02:00;2026-06-13T10:00:00+02:00_2026-06-13T13:00:00+02:00;2026-06-13T14:00:00+02:00_2026-06-13T17:00:00+02:00;2026-06-20T10:00:00+02:00_2026-06-20T13:00:00+02:00;2026-06-20T14:00:00+02:00_2026-06-20T17:00:00+02:00;2026-06-27T10:00:00+02:00_2026-06-27T13:00:00+02:00;2026-06-27T14:00:00+02:00_2026-06-27T17:00:00+02:00;2026-07-04T10:00:00+02:00_2026-07-04T13:00:00+02:00;2026-07-04T14:00:00+02:00_2026-07-04T17:00:00+02:00;2026-07-11T10:00:00+02:00_2026-07-11T13:00:00+02:00;2026-07-11T14:00:00+02:00_2026-07-11T17:00:00+02:00;2026-07-18T10:00:00+02:00_2026-07-18T13:00:00+02:00;2026-07-18T14:00:00+02:00_2026-07-18T17:00:00+02:00;2026-07-25T10:00:00+02:00_2026-07-25T13:00:00+02:00;2026-07-25T14:00:00+02:00_2026-07-25T17:00:00+02:00;2026-08-01T10:00:00+02:00_2026-08-01T13:00:00+02:00;2026-08-01T14:00:00+02:00_2026-08-01T17:00:00+02:00

Nevice 86 rue de Charonne 75011 Paris



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