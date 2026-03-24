Atelier de création de cadre floral Bar de La Poste Guéret
Atelier de création de cadre floral Bar de La Poste Guéret samedi 28 mars 2026.
Atelier de création de cadre floral
Bar de La Poste 2 Rue Martinet Guéret Creuse
Tarif : 30 – 30 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Atelier de création de cadre floral animé par Frédérique Fleur.
Matériel fourni, goûter et tu repars avec ta création.
Payant. Sur inscription. .
Bar de La Poste 2 Rue Martinet Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 98 72 39 frederique87.foucault@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier de création de cadre floral
L’événement Atelier de création de cadre floral Guéret a été mis à jour le 2026-03-21 par OT Grand Guéret