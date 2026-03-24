Atelier de création de cadre floral Bar de La Poste Guéret

Atelier de création de cadre floral

Bar de La Poste 2 Rue Martinet Guéret Creuse

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Atelier de création de cadre floral animé par Frédérique Fleur.

Matériel fourni, goûter et tu repars avec ta création.

Payant. Sur inscription. .

Bar de La Poste 2 Rue Martinet Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 98 72 39 frederique87.foucault@gmail.com

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English : Atelier de création de cadre floral

L’événement Atelier de création de cadre floral Guéret a été mis à jour le 2026-03-21 par OT Grand Guéret