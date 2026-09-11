Atelier de création, Institut Giacometti – Hôtel particulier Paul Follot, Paris

Informations pratiques

Atelier de création 19 et 20 septembre Institut Giacometti – Hôtel particulier Paul Follot Paris

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’Institut Giacometti propose tout au long de l’année des ateliers en famille, des stages de création pour amateurs, un cycle d’histoire de l’art, des conférences.

Les ateliers et stages de création sont menés par des artistes, des créateurs et des médiateurs. Ils ont pour principal objectif d’accompagner l’épanouissement individuel à travers le geste créatif et découvrir par là même ce qui a animé Giacometti dans l’exercice de son œuvre.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez en famille des approches artistiques développées tout au long de l’année et échangez avec l’équipe sur l’ensemble de la programmation.

Adultes et familles (enfants à partir de 5 ans).

Institut Giacometti – Hôtel particulier Paul Follot 5 rue Victor-Schœlcher 75014 Paris Paris 75014 Quartier du Montparnasse Paris Île-de-France +33 (0) 01 44 54 52 44 https://www.fondation-giacometti.fr/fr/institut https://www.facebook.com/InstitutGiacomettiParis/;https://www.facebook.com/FondationGiacomettiParis/;https://twitter.com/FAAGiacometti;https://www.instagram.com/fondation_giacometti/ L’Institut est le lieu de référence pour l’œuvre de Giacometti consacré aux expositions, à la recherche et à la pédagogie

D’une superficie de 350 m2, l’Institut Giacometti se situe au 5 rue Victor Schœlcher dans le 14e arrondissement, quartier de Montparnasse où Giacometti a vécu et travaillé pendant toute sa carrière.

II est installé dans l’ancien atelier de l’artiste-décorateur Paul Follot, un hôtel particulier classé de style Art Déco, dont les décors ont été préservés, restaurés et réaménagés. Métro ligne 4 et 6 : Raspail ou Denfert-Rochereau | RER B : Denfert-Rochereau | Bus ligne : 38, 68, 88, ou 91 | L’institut ne possède pas de vestiaire | Les poussettes ne sont pas autorisées dans les espaces d’exposition | Un ascenseur est à la disponibilité des personnes à mobilité réduite, cependant tous les espaces ne sont pas accessibles. Plusieurs marches délimitent les espaces, notamment les toilettes.

Atelier créatif

Vue d’atelier ©Fondation Giacometti