Atelier de cuisine en binôme Adulte/Enfant Sushis/Makis Ateliers de cuisine Come and Cook Valence

Valence

Atelier de cuisine en binôme Adulte/Enfant Sushis/Makis

Ateliers de cuisine Come and Cook 100 Avenue Victor Hugo Valence Drôme

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 14:00:00

fin : 2026-07-11 16:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Une inscription comprend la participation d’un adulte et d’un enfant de 6 à 12 ans.



Un atelier ludique et gourmand pour découvrir la cuisine japonaise en duo ! Petits et grands apprennent à préparer des sushis et makis frais et savoureux.

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Ateliers de cuisine Come and Cook 100 Avenue Victor Hugo Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 41 76 15 contact@come-and-cook.fr

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English :

Registration includes the participation of one adult and one child aged 6 to 12.



A fun, gourmet duo workshop to discover Japanese cuisine! Young and old learn how to prepare fresh, tasty sushi and maki.

L’événement Atelier de cuisine en binôme Adulte/Enfant Sushis/Makis Valence a été mis à jour le 2026-04-22 par Valence Romans Tourisme