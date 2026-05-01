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Atelier de danse afro parent-enfant L’Archipel Parthenay

Atelier de danse afro parent-enfant L’Archipel Parthenay

Atelier de danse afro parent-enfant L’Archipel Parthenay mercredi 27 mai 2026.

Lieu : L'Archipel

Adresse : 7 Rue de la Citadelle

Ville : 79200 Parthenay

Département : Deux-Sèvres

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : mercredi 27 mai 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif :

Parthenay

Atelier de danse afro parent-enfant

L’Archipel 7 Rue de la Citadelle Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 16:30:00
fin : 2026-05-27 17:30:00

Date(s) :
2026-05-27

Avec Salya, venez vous essayer aux danses afro qui allient à merveille la puissance et la joie.

Laissez-vous guider le temps d’un atelier dans des mouvements simples qui permettent de solliciter le corps tout en respectant notre essence fondamentale.

Un moment de partage dans la joie et la bonne humeur, ouvert à tous, même aux grand-parents !

Ouvert à tous
Réservation obligatoire
Atelier réalisé dans le cadre du dispositif 10 jours sans écran.   .

L’Archipel 7 Rue de la Citadelle Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 01 75 46 

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English : Atelier de danse afro parent-enfant

L’événement Atelier de danse afro parent-enfant Parthenay a été mis à jour le 2026-05-13 par CC Parthenay Gâtine

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