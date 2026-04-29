Atelier de découverte du sashiko Villa Pagnon Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère

Atelier de découverte du sashiko

Villa Pagnon 8 Rue de Bellevue Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 15:00:00

fin : 2026-06-13 17:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Découvrez la technique de broderie japonaise sashiko ! Découvrez en même temps l’histoire de cette technique, la symbolique des principaux motifs traditionnels et s’initier sur tissu mais également réaliser une carte brodée avec un motif traditionnel.

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Villa Pagnon 8 Rue de Bellevue Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 22 44 16 62 emilie@souffledaile.fr

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English :

Discover the Japanese sashiko embroidery technique! Discover the history of this technique, the symbolism of the main traditional motifs and learn how to make an embroidered card with a traditional motif.

L’événement Atelier de découverte du sashiko Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-23 par Valence Romans Tourisme