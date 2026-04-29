Atelier de découverte du sashiko Villa Pagnon Romans-sur-Isère
Atelier de découverte du sashiko Villa Pagnon Romans-sur-Isère samedi 13 juin 2026.
Romans-sur-Isère
Atelier de découverte du sashiko
Villa Pagnon 8 Rue de Bellevue Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 15:00:00
fin : 2026-06-13 17:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Découvrez la technique de broderie japonaise sashiko ! Découvrez en même temps l’histoire de cette technique, la symbolique des principaux motifs traditionnels et s’initier sur tissu mais également réaliser une carte brodée avec un motif traditionnel.
.
Villa Pagnon 8 Rue de Bellevue Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 22 44 16 62 emilie@souffledaile.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover the Japanese sashiko embroidery technique! Discover the history of this technique, the symbolism of the main traditional motifs and learn how to make an embroidered card with a traditional motif.
L’événement Atelier de découverte du sashiko Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-23 par Valence Romans Tourisme
À voir aussi à Romans-sur-Isère (Drôme)
- Formation aux premiers secours MJC Robert Martin Romans-sur-Isère 27 mai 2026
- Mytho-folies Lectures d’histoires rue de la république Romans-sur-Isère 27 mai 2026
- Conte musical Émile au cinéma Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère 27 mai 2026
- Jeudi terrasse du jeudi 28 Mai Les Escales Estivales de Romans Romans-sur-Isère 28 mai 2026
- Atelier santé féminine et gestion du stress Maison de Quartier des Ors Romans-sur-Isère 28 mai 2026