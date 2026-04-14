Atelier de distillation et découverte des roses, Les Jardins du Cabri, Sepmes
Atelier de distillation et découverte des roses, Les Jardins du Cabri, Sepmes vendredi 5 juin 2026.
Atelier de distillation et découverte des roses Vendredi 5 juin, 10h00 Les Jardins du Cabri Indre-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00
En mai et juin, tous les jours, nous cueillons à la main les pétales et boutons de rose : la rosa gallica officinalis..
Venez découvrir la transformation de ces pétales et prenez en plein les yeux. Nous vous invitons à assister à la distillation d’eau florale de rosa gallica officinalis : de l’eau transformée en vapeur, un système de refroidissement et oh magie : l’eau florale de rose qui arrive dans les serpentins en verre…
Il est impératif de réserver votre visite pour que nous puissions mieux vous recevoir…;
Vous pouvez venir avec votre classe pour la 1/2 journée ou la journée.
Nos tarifs pour la 1/2 journée : 8,20 € par participant
pour la journée de 10h à 15h : 10,70 € par participant
Les Jardins du Cabri Ferme du Cabri au Lait Les Héraults 37800 Sepmes Sepmes 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire Jardin des roses de Provins – la rosa gallica officinalis – unique en Touraine avec près de 3.000 rosiers, cultivés en agriculture biologique.
En pleine période de floraison, Claire et Sébastien vous invitent à découvrir leur jardin, à participer à la cueillette des pétales de roses et à assister à la distillation pour fabriquer l’eau de roses.
Découvrez et dégustez toutes nos productions réalisées avec les roses de Provins. Parking sur place pour les visiteurs Pour venir : depuis Ste -Maure, direction Loches, la ferme est en bordure de la RD760 à 5 kms de Ste-Maure, sur votre droite, après le pont du TGV au lieu-dit « les Héraults » depuis Loches, direction Ste-Maure, la ferme est en bordure de la RD 760 à 4 kms du village de Bossée, sur votre gauche au lieu-dit « les Héraults » depuis Sepmes, prendre direction « Chateau de la Roche Ploquin », ou lieu-dit « les Héraults »..
En mai et juin, tous les jours, nous cueillons à la main les pétales et boutons de rose : la rosa gallica officinalis..
©DDarrault Centre Val de Loire
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