Déambulation libre dans le jardin de Claire et Sébastien, Les Jardins du Cabri, Sepmes

Déambulation libre dans le jardin de Claire et Sébastien 6 et 7 juin Les Jardins du Cabri Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Notre jardin s’offre à vous.. en pleine période de floraison de la rosa gallica.. un jardin en forme de mandala où votre regard se perd dans la multitude des plantes, sauvages et cultivées, en pleine nature où le paysage entretenu par l’hommequi le cultive prend toute sa dimension.

Les Jardins du Cabri Ferme du Cabri au Lait Les Héraults 37800 Sepmes Sepmes 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire Jardin des roses de Provins – la rosa gallica officinalis – unique en Touraine avec près de 3.000 rosiers, cultivés en agriculture biologique.

En pleine période de floraison, Claire et Sébastien vous invitent à découvrir leur jardin, à participer à la cueillette des pétales de roses et à assister à la distillation pour fabriquer l’eau de roses.

Découvrez et dégustez toutes nos productions réalisées avec les roses de Provins. Parking sur place pour les visiteurs Pour venir : depuis Ste -Maure, direction Loches, la ferme est en bordure de la RD760 à 5 kms de Ste-Maure, sur votre droite, après le pont du TGV au lieu-dit « les Héraults » depuis Loches, direction Ste-Maure, la ferme est en bordure de la RD 760 à 4 kms du village de Bossée, sur votre gauche au lieu-dit « les Héraults » depuis Sepmes, prendre direction « Chateau de la Roche Ploquin », ou lieu-dit « les Héraults »..

Notre jardin s’offre à vous.. en pleine période de floraison de la rosa gallica.. un jardin en forme de mandala où votre regard se perd dans la multitude des plantes, sauvages et cultivées, en pleine…

©lesjardinsducabri