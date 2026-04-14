Suivez Claire dans le jardin, dans l’atelier des plantes.. au milieu des roses, Les Jardins du Cabri, Sepmes

Suivez Claire dans le jardin, dans l’atelier des plantes.. au milieu des roses 6 et 7 juin Les Jardins du Cabri Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Floraison, cueillette ou distillation, Claire vous livrera tous les secrets de la rosa gallica, sa culture, la récolte de ses fleurs, ses bienfaits et leur transformation.

Venez admirer le champ de roses.. faites le plein de couleurs !

Une dégustation cloture la visite…

N’hésitez pas à réserver pour que nous puissions vous accueillir au mieux.

Les Jardins du Cabri Ferme du Cabri au Lait Les Héraults 37800 Sepmes Sepmes 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://lesjardinsducabri.fr/fr/visite-atelier »}] Jardin des roses de Provins – la rosa gallica officinalis – unique en Touraine avec près de 3.000 rosiers, cultivés en agriculture biologique.

En pleine période de floraison, Claire et Sébastien vous invitent à découvrir leur jardin, à participer à la cueillette des pétales de roses et à assister à la distillation pour fabriquer l’eau de roses.

Découvrez et dégustez toutes nos productions réalisées avec les roses de Provins. Parking sur place pour les visiteurs Pour venir : depuis Ste -Maure, direction Loches, la ferme est en bordure de la RD760 à 5 kms de Ste-Maure, sur votre droite, après le pont du TGV au lieu-dit « les Héraults » depuis Loches, direction Ste-Maure, la ferme est en bordure de la RD 760 à 4 kms du village de Bossée, sur votre gauche au lieu-dit « les Héraults » depuis Sepmes, prendre direction « Chateau de la Roche Ploquin », ou lieu-dit « les Héraults »..

Floraison, cueillette ou distillation, Claire vous livrera tous les secrets de la rosa gallica, sa culture, la récolte de ses fleurs, ses bienfaits et leur transformation.

©DDarrault_CRTCentrevaldeLoire