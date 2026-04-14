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Atelier de distillation et découverte du jardin des roses, Les Jardins du Cabri, Sepmes

Atelier de distillation et découverte du jardin des roses, Les Jardins du Cabri, Sepmes

Atelier de distillation et découverte du jardin des roses, Les Jardins du Cabri, Sepmes samedi 6 juin 2026.

Lieu : Les Jardins du Cabri

Adresse : Ferme du Cabri au Lait Les Héraults 37800 Sepmes

Ville : 37800 Sepmes

Département : Indre-et-Loire

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Atelier de distillation et découverte du jardin des roses 6 et 7 juin Les Jardins du Cabri Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

En mai et juin, tous les jours, nous cueillons à la main les pétales et boutons de rose : la rosa gallica officinalis..
Venez découvrir la transformation de ces pétales et prenez en plein les yeux. Nous vous invitons à assister à la distillation d’eau florale de rosa gallica officinalis : de l’eau transformée en vapeur, un système de refroidissement et oh magie : l’eau florale de rose qui arrive dans les serpentins en verre…
N’hésitez pas à réserver votre visite pour que nous puissions mieux vous recevoir…

Les Jardins du Cabri Ferme du Cabri au Lait Les Héraults 37800 Sepmes Sepmes 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://lesjardinsducabri.fr/fr/visite-atelier »}] Jardin des roses de Provins – la rosa gallica officinalis – unique en Touraine avec près de 3.000 rosiers, cultivés en agriculture biologique.
En pleine période de floraison, Claire et Sébastien vous invitent à découvrir leur jardin, à participer à la cueillette des pétales de roses et à assister à la distillation pour fabriquer l’eau de roses.
Découvrez et dégustez toutes nos productions réalisées avec les roses de Provins. Parking sur place pour les visiteurs Pour venir : depuis Ste -Maure, direction Loches, la ferme est en bordure de la RD760 à 5 kms de Ste-Maure, sur votre droite, après le pont du TGV au lieu-dit « les Héraults » depuis Loches, direction Ste-Maure, la ferme est en bordure de la RD 760 à 4 kms du village de Bossée, sur votre gauche au lieu-dit « les Héraults » depuis Sepmes, prendre direction « Chateau de la Roche Ploquin », ou lieu-dit « les Héraults »..
En mai et juin, tous les jours, nous cueillons à la main les pétales et boutons de rose : la rosa gallica officinalis..

©lesjardinsducabri

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