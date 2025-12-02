Rendez-vous au jardin des roses Sepmes

Rendez-vous au jardin des roses

Les Heraults Sepmes Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Rendez-vous dans notre jardin des roses de Provins la rosa gallica officinalis unique en Touraine avec près de 3.000 rosiers.

Cette rose, cultivée en agriculture biologique, est également appelée la rose des apothicaires. C’est un rosier buisson cultivé en France depuis le 13ème siècle dans le jardin des simples pour ses propriétés médicinales.

En période de floraison, Claire et Sébastien vous invitent à découvrir leur jardin, à participer à la cueillette des pétales de roses et à assister à la distillation pour fabriquer l’eau de roses.

Pour vous accueillir dans les meilleures conditions, réservation en ligne. .

Les Heraults Sepmes 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 32 94 86 contact@lesjardinsducabri.fr

English :

Visit our garden of Provins roses rosa gallica officinalis.

During the flowering season, Claire and Sébastien invite you to discover their garden, help pick rose petals and watch the distillation process to make rose water.

Book online.

