Atelier de fabrication d’un vase Les Terres Brunes Romans-sur-Isère
Atelier de fabrication d’un vase Les Terres Brunes Romans-sur-Isère samedi 11 juillet 2026.
Romans-sur-Isère
Atelier de fabrication d’un vase Les Terres Brunes
7 place Perrot de Verdun Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – – EUR
85 €
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 14:00:00
fin : 2026-07-11 14:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Un après-midi consacré à la fabrication de votre vase unique, à l’aide des techniques de la plaque et du colombin.
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7 place Perrot de Verdun Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 95 07 36 74 atelier-lesterresbrunes@tuta.com
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English :
An afternoon devoted to making your own unique vase, using plate and colombin techniques.
L’événement Atelier de fabrication d’un vase Les Terres Brunes Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-04-15 par Valence Romans Tourisme
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