Romans-sur-Isère

Atelier de fabrication d’un vase Les Terres Brunes

7 place Perrot de Verdun Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – – EUR

85 €

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 14:00:00

fin : 2026-07-11 14:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Un après-midi consacré à la fabrication de votre vase unique, à l’aide des techniques de la plaque et du colombin.

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7 place Perrot de Verdun Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 95 07 36 74 atelier-lesterresbrunes@tuta.com

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English :

An afternoon devoted to making your own unique vase, using plate and colombin techniques.

L’événement Atelier de fabrication d’un vase Les Terres Brunes Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-04-15 par Valence Romans Tourisme