Informations pratiques

Amboise

Atelier de fabrique d’instrument

1 Rue Commire Amboise Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-11-18 10:00:00

fin : 2026-11-18 12:00:00

Date(s) :

2026-11-18

Venez participer à l’atelier organisé par la compagnie théâtre Bazar et apprenez à fabriquer votre propre instrument à l’Ethic Etapes de l’Ile d’Or à Amboise le mercredi 18 Novembre de 10h à 12h.

Apprenez à fabriquer un instrument lors de l’atelier proposé par la compagnie théâtre Bazar le mercredi 18 Novembre 2026 à l’Ethic Etapes de l’Ile d’Or à Amboise.

En marge de la représentation théâtrale Bouche Cousue donnée à Mosnes le mardi 17 Novembre, le facteur d’instrument Loïc Simon propose cet atelier pour apprendre à fabriquer sa propre flûte harmonique. Il partagera son expérience de musicien et vous guidera jusqu’à la création et l’interprétation d’un morceau collectif.

Inscriptions par mail ou par téléphone.

Entrée gratuite. .

1 Rue Commire Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 47 44 culture@cc-valdamboise.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Instrument-making workshop

Come along to the workshop organised by the Bazar theatre company and learn how to make your own instrument at Ethic Etapes de l’Ile d’Or in Amboise on Wednesday 18 November from 10.00 am to 12.00 pm.

L’événement Atelier de fabrique d’instrument Amboise a été mis à jour le 2026-07-31 par OFFICE AMBOISE