Atelier de Florence Atelier Carnet de voyage Martel
Atelier de Florence Atelier Carnet de voyage Martel mercredi 22 juillet 2026.
Martel
Atelier de Florence Atelier Carnet de voyage
321 Rue Droite Martel Lot
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 14:00:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-22 2026-07-29 2026-08-24
De l'aquarelle à l'encre en passant par le collage : comment composer un carnet de votre vie ou de vos voyages
Verre de l'amitié offert
Sur réservation
De l'aquarelle à l'encre en passant par le collage : comment composer un carnet de votre vie ou de vos voyages
Verre de l'amitié offert
Sur réservation
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321 Rue Droite Martel 46600 Lot Occitanie +33 6 79 11 47 93
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English :
Dfrom watercolor to ink to collage: how to compose a notebook of your life or your travels
Glass of friendship offered
On reservation
L’événement Atelier de Florence Atelier Carnet de voyage Martel a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Vallée de la Dordogne
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