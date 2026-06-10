Martel

Atelier de Florence Atelier Carnet de voyage

321 Rue Droite Martel Lot

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 14:00:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-22 2026-07-29 2026-08-24

De l'aquarelle à l'encre en passant par le collage : comment composer un carnet de votre vie ou de vos voyages

Verre de l'amitié offert

Sur réservation

De l'aquarelle à l'encre en passant par le collage : comment composer un carnet de votre vie ou de vos voyages

Verre de l'amitié offert

Sur réservation

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321 Rue Droite Martel 46600 Lot Occitanie +33 6 79 11 47 93

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English :

Dfrom watercolor to ink to collage: how to compose a notebook of your life or your travels

Glass of friendship offered

On reservation

L’événement Atelier de Florence Atelier Carnet de voyage Martel a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Vallée de la Dordogne