Vide-greniers de Murel Martel
dimanche 19 juillet 2026 · Martel
Informations pratiques
Martel
Vide-greniers de Murel
Martel Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 08:00:00
fin : 2026-07-19 17:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Vide-greniers réservé aux particuliers à 5 minutes de Martel Réservation avant le 18/07
Buvette et restauration sur place, vente de pain cuir au four banal
Vide-greniers réservé aux particuliers à 5 minutes de Martel Réservation avant le 18/07
Buvette et restauration sur place, vente de pain cuir au four banal
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Martel 46600 Lot Occitanie +33 6 33 79 09 37
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English :
Flea market for individuals only, 5 minutes from Martel. Reserve your spot by July 18
Refreshments and food available on site; bread baked in a communal oven for sale
L’événement Vide-greniers de Murel Martel a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Vallée de la Dordogne
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