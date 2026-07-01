Informations pratiques

Martel

Vide-greniers de Murel

Martel Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 08:00:00

fin : 2026-07-19 17:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Vide-greniers réservé aux particuliers à 5 minutes de Martel Réservation avant le 18/07

Buvette et restauration sur place, vente de pain cuir au four banal

Vide-greniers réservé aux particuliers à 5 minutes de Martel Réservation avant le 18/07

Buvette et restauration sur place, vente de pain cuir au four banal

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Martel 46600 Lot Occitanie +33 6 33 79 09 37

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English :

Flea market for individuals only, 5 minutes from Martel. Reserve your spot by July 18

Refreshments and food available on site; bread baked in a communal oven for sale

L’événement Vide-greniers de Murel Martel a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Vallée de la Dordogne