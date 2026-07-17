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Atelier de gravure : itinéraires de Michel Butor, Médiathèque centre-ville, Issy-les-Moulineaux

samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque centre-ville · Issy-les-Moulineaux

Atelier de gravure : itinéraires de Michel Butor, Médiathèque centre-ville, Issy-les-Moulineaux

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Médiathèque centre-ville
Adresse
33 rue du gouverneur Général Eboué 92130 Issy-les-Moulineaux
Ville
92130 Issy-les-Moulineaux
Département
Hauts-de-Seine

Atelier de gravure : itinéraires de Michel Butor Samedi 19 septembre, 15h30 Médiathèque centre-ville Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Dans le cadre des Journées du patrimoine et pour le centenaire de la naissance de Michel Butor, mettez-vous en piste ! Lors d’ateliers créatifs originaux et de visites dédiées pour tous les âges, venez à la rencontre des perles rares de notre collection de livres d’artiste, un patrimoine littéraire original, situé à la croisée des arts plastiques et de la poésie.
Lors de cet atelier de gravure, inspirez-vous des itinéraires poétiques présents dans l’œuvre de Michel Butor, l’un des écrivains les plus prolifiques du 20ème siècle dans le domaine du livre d’artiste.

Médiathèque centre-ville 33 rue du gouverneur Général Eboué 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France 0141238162 https://mediatheque.ville-issy.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0141238069 »}, {« type »: « link », « value »: « https://mediatheque.ville-issy.fr/ »}]
Atelier

© Centenaire Michel Butor

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