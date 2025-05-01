Atelier de jardinage – Potager de balcon Musée de Montmartre Paris

Un atelier pour se reconnecter à son alimentation

Vous voulez devenir plus autonome ? Préserver la biodiversité ?

Apprendre à semer, planter, récolter ? Ou simplement passer un bon

moment les mains dans la terre ?

L’atelier s’adresse à tous les jardiniers urbains qui veulent

apprendre à cultiver des légumes, des herbes aromatiques et même des

fleurs comestibles sur leur balcon, leur terrasse ou même leurs rebords

de fenêtre.



Lors de l’atelier, vous apprendrez à :

choisir des plantes potagères adaptées à votre contexte et comprendre leurs besoins,

adaptées à votre contexte et comprendre leurs besoins, sélectionner votre équipement de jardinier urbain et préparer un sol vivant et nutritif pour vos plantations,

urbain et préparer un pour vos plantations, semer, repiquer et rempoter vos légumes, vos herbes ou fleurs comestibles,

vos légumes, vos herbes ou fleurs comestibles, prendre soin de vos plantations et semis

Nous alternons notions théoriques de jardinage urbain au naturel et

mise en pratique et observation de plantes en faisant le tour du

potager des Jardins Renoir.

Vous repartez avec quelques semis pour démarrer et

mettre en application les conseils de l’atelier.

Suite à l’atelier, vous

recevez par mail un mémo récapitulatif de conseils de l’atelier pour ne

rien oublier.

Un cadre bucolique L’atelier se déroule dans les Jardins Renoir du Musée de Montmartre,

havre de paix, de verdure et de biodiversité au sommet de la Butte

Montmartre. A l’issue de l’atelier, vous pourrez visiter les jardins et

profiter de la vue sur les vignes du Clos Montmartre et le Jardin

Sauvage Saint-Vincent

Un atelier de jardinage urbain pour cultiver légumes, herbes et fleurs comestibles sur un petit espace.

Le samedi 13 juin 2026

de 16h30 à 18h30

Le dimanche 07 juin 2026

de 10h00 à 12h00

Le samedi 06 juin 2026

de 15h00 à 17h00

Le samedi 30 mai 2026

de 15h00 à 17h00

Le lundi 25 mai 2026

de 15h00 à 17h00

Le dimanche 24 mai 2026

de 10h00 à 12h00

Le dimanche 17 mai 2026

de 10h00 à 12h00

Le dimanche 10 mai 2026

de 10h00 à 12h00

Le samedi 16 mai 2026

de 15h00 à 17h00

Le jeudi 14 mai 2026

de 15h00 à 17h00

Le samedi 09 mai 2026

de 15h00 à 17h00

Le vendredi 08 mai 2026

de 15h00 à 17h00

Le dimanche 19 avril 2026

de 15h00 à 17h00

Le samedi 18 avril 2026

de 15h00 à 17h00

Le samedi 11 avril 2026

de 15h00 à 17h00

Le samedi 04 avril 2026

de 15h00 à 17h00

Le samedi 28 mars 2026

de 15h00 à 17h00

payant

Tarif normal : 60 euros

Duo : 115 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-28T16:00:00+01:00

fin : 2026-06-13T21:30:00+02:00

Date(s) : 2026-03-28T15:00:00+02:00_2026-03-28T17:00:00+02:00;2026-04-04T15:00:00+02:00_2026-04-04T17:00:00+02:00;2026-04-11T15:00:00+02:00_2026-04-11T17:00:00+02:00;2026-04-18T15:00:00+02:00_2026-04-18T17:00:00+02:00;2026-04-19T15:00:00+02:00_2026-04-19T17:00:00+02:00;2026-05-08T15:00:00+02:00_2026-05-08T17:00:00+02:00;2026-05-09T15:00:00+02:00_2026-05-09T17:00:00+02:00;2026-05-10T10:00:00+02:00_2026-05-10T12:00:00+02:00;2026-05-14T15:00:00+02:00_2026-05-14T17:00:00+02:00;2026-05-16T15:00:00+02:00_2026-05-16T17:00:00+02:00;2026-05-17T10:00:00+02:00_2026-05-17T12:00:00+02:00;2026-05-24T10:00:00+02:00_2026-05-24T12:00:00+02:00;2026-05-25T15:00:00+02:00_2026-05-25T17:00:00+02:00;2026-05-30T15:00:00+02:00_2026-05-30T17:00:00+02:00;2026-06-06T15:00:00+02:00_2026-06-06T17:00:00+02:00;2026-06-07T10:00:00+02:00_2026-06-07T12:00:00+02:00;2026-06-13T16:30:00+02:00_2026-06-13T18:30:00+02:00

Musée de Montmartre 12, rue Cortot 75018 Paris

https://urlr.me/wWSz3a https://www.facebook.com/blogAFAM https://www.facebook.com/blogAFAM



Afficher la carte du lieu Musée de Montmartre et trouvez le meilleur itinéraire

