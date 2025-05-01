Atelier de jardinage – Potager de balcon Musée de Montmartre Paris
Atelier de jardinage – Potager de balcon Musée de Montmartre Paris samedi 28 mars 2026.
Un atelier pour se reconnecter à son alimentation
Vous voulez devenir plus autonome ? Préserver la biodiversité ?
Apprendre à semer, planter, récolter ? Ou simplement passer un bon
moment les mains dans la terre ?
L’atelier s’adresse à tous les jardiniers urbains qui veulent
apprendre à cultiver des légumes, des herbes aromatiques et même des
fleurs comestibles sur leur balcon, leur terrasse ou même leurs rebords
de fenêtre.
Lors de l’atelier, vous apprendrez à :
- choisir des plantes potagères adaptées à votre contexte et comprendre leurs besoins,
- sélectionner votre équipement de jardinier urbain et préparer un sol vivant et nutritif pour vos plantations,
- semer, repiquer et rempoter vos légumes, vos herbes ou fleurs comestibles,
- prendre soin de vos plantations et semis
Nous alternons notions théoriques de jardinage urbain au naturel et
mise en pratique et observation de plantes en faisant le tour du
potager des Jardins Renoir.
Vous repartez avec quelques semis pour démarrer et
mettre en application les conseils de l’atelier.
Suite à l’atelier, vous
recevez par mail un mémo récapitulatif de conseils de l’atelier pour ne
rien oublier.
Un cadre bucolique
L’atelier se déroule dans les Jardins Renoir du Musée de Montmartre,
havre de paix, de verdure et de biodiversité au sommet de la Butte
Montmartre. A l’issue de l’atelier, vous pourrez visiter les jardins et
profiter de la vue sur les vignes du Clos Montmartre et le Jardin
Sauvage Saint-Vincent
Le samedi 13 juin 2026
de 16h30 à 18h30
Le dimanche 07 juin 2026
de 10h00 à 12h00
Le samedi 06 juin 2026
de 15h00 à 17h00
Le samedi 30 mai 2026
de 15h00 à 17h00
Le lundi 25 mai 2026
de 15h00 à 17h00
Le dimanche 24 mai 2026
de 10h00 à 12h00
Le dimanche 17 mai 2026
de 10h00 à 12h00
Le dimanche 10 mai 2026
de 10h00 à 12h00
Le samedi 16 mai 2026
de 15h00 à 17h00
Le jeudi 14 mai 2026
de 15h00 à 17h00
Le samedi 09 mai 2026
de 15h00 à 17h00
Le vendredi 08 mai 2026
de 15h00 à 17h00
Le dimanche 19 avril 2026
de 15h00 à 17h00
Le samedi 18 avril 2026
de 15h00 à 17h00
Le samedi 11 avril 2026
de 15h00 à 17h00
Le samedi 04 avril 2026
de 15h00 à 17h00
Le samedi 28 mars 2026
de 15h00 à 17h00
payant
Tarif normal : 60 euros
Duo : 115 euros.
Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.
Musée de Montmartre 12, rue Cortot 75018 Paris
