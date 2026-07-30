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Soirée La Ch!ck : 2006 – 2016 – 2026 au Badaboum Badaboum Paris

vendredi 28 août 2026 · Badaboum · Paris

Soirée La Ch!ck : 2006 – 2016 – 2026 au Badaboum Badaboum Paris

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Lieu
Badaboum
Adresse
2 bis, rue des Taillandiers
Ville
75011 Paris
Département
Paris

2006. L’année des flip phones, des low-rise jeans et de MySpace. L’année où Justin Timberlake a bringé SexyBack, où Rihanna a sorti SOS, où Nelly Furtado était Promiscuous et où la sortie de High School Musical a changé nos vies.

2016. L’année où Beyoncé a droppé Lemonade, où Rihanna chantait Work en boucle, l’année du mannequin challenge, du flower crown Snapchat, de Harambe. L’année qui est en train de redevenir tendance en 2026 parce qu’on a tous besoin de se souvenir que la vie était plus simple.

2026. Nous, maintenant à la Ch!ck.

La Ch!ck, c’est la soirée 100% pop, tous les jeudis au Badaboum ! Pour la dernière de la saison, on remonte le temps… 3 fois !
Le jeudi 27 août 2026
de 23h30 à 05h00
gratuit sous condition Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-28T02:30:00+02:00
fin : 2026-08-28T08:00:00+02:00
Date(s) : 2026-08-27T23:30:00+02:00_2026-08-27T05:00:00+02:00

Badaboum 2 bis, rue des Taillandiers  75011 Paris


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