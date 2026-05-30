Festival Silhouette : courts métrages et concerts ! Parc de la Butte du Chapeau Rouge Paris

Le Festival Silhouette, c’est neuf soirées gratuites de concerts et de projections de courts métrages en plein air sur les pelouses du parc de la Butte du Chapeau Rouge (Paris 19), des rencontres autour du cinéma, un engagement éco-responsable, et surtout une forte implication bénévole !

Depuis plus de 20 ans, c’est une programmation exigeante au sein d’un événement gratuit et ouvert à tous.

En plus des

projections en plein air proposées en soirée, des séances documentaire,

clip, hybride, et jeune public sont programmées la journée sur le parc

Restauration et buvette à prix doux sur place.

Retrouvez nous du 29 août au 6 septembre 2025 pour 9 soirées de courts métrages internationaux & de concerts ! Entrée gratuite.

Du vendredi 28 août 2026 au samedi 05 septembre 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-28T02:00:00+02:00

fin : 2026-09-06T01:59:59+02:00

Date(s) :

Parc de la Butte du Chapeau Rouge 5, avenue Debidour 75019 Paris

com@association-silhouette.com https://www.facebook.com/festivalsilhouette https://www.facebook.com/festivalsilhouette



Afficher la carte du lieu Parc de la Butte du Chapeau Rouge et trouvez le meilleur itinéraire

