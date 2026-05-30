Festival Silhouette : courts métrages et concerts ! Parc de la Butte du Chapeau Rouge Paris
Festival Silhouette : courts métrages et concerts ! Parc de la Butte du Chapeau Rouge Paris vendredi 28 août 2026.
Le Festival Silhouette, c’est neuf soirées gratuites de concerts et de projections de courts métrages en plein air sur les pelouses du parc de la Butte du Chapeau Rouge (Paris 19), des rencontres autour du cinéma, un engagement éco-responsable, et surtout une forte implication bénévole !
Depuis plus de 20 ans, c’est une programmation exigeante au sein d’un événement gratuit et ouvert à tous.
En plus des
projections en plein air proposées en soirée, des séances documentaire,
clip, hybride, et jeune public sont programmées la journée sur le parc
Restauration et buvette à prix doux sur place.
Retrouvez nous du 29 août au 6 septembre 2025 pour 9 soirées de courts métrages internationaux & de concerts ! Entrée gratuite.
Du vendredi 28 août 2026 au samedi 05 septembre 2026 :
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-28T02:00:00+02:00
fin : 2026-09-06T01:59:59+02:00
Date(s) :
Parc de la Butte du Chapeau Rouge 5, avenue Debidour 75019 Paris
com@association-silhouette.com https://www.facebook.com/festivalsilhouette https://www.facebook.com/festivalsilhouette
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