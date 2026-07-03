Informations pratiques

In and Out of Fashion ?

86 minutes, 1993

Ce film mélange des extraits de longs métrages de William Klein, de ses documentaires, ses photos de reportages et de mode, ses dessins de costumes (réalisés par sa femme Jeanne Florin), ses spots publicitaires et même le premier tournage dans les coulisses de la haute couture : les débuts d’Yves Saint Laurent.

Le titre, comme souvent, joue sur plusieurs niveaux : être In ou Out c’est être à la mode ou pas, bien sûr. Mais c’est aussi le regard de Klein sur lui-même, qui était à la fois In et Out dans la mode, en en faisant partie de l’intérieur, tout en s’y sentant parfaitement étranger.

Un film rétrospectif, et aussi introspectif, celui d’un William Klein qui dans les années 90, commence à se retourner sur son parcours, pour le revisiter.

Dans le cadre de la Rétrospective « William Klein : Films, etc. », cette séance vous invite à assister à la projection de « In and Out of Fashion ».

Le mercredi 22 juillet 2026

de 18h15 à 19h45

payant

De 0 à 14 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-22T21:15:00+02:00

fin : 2026-07-22T22:45:00+02:00

Date(s) : 2026-07-22T18:15:00+02:00_2026-07-22T19:45:00+02:00

Maison Européenne de la Photographie 5 rue de fourcy 75004 Paris

https://www.mep-fr.org/event/projection-du-film-in-and-out-of-fashion-de-william-klein/



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