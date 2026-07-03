Projection du film « In and Out of Fashion » de William Klein Maison Européenne de la Photographie Paris
mercredi 22 juillet 2026 · Maison Européenne de la Photographie · Paris
Informations pratiques
In and Out of Fashion ?
86 minutes, 1993
Ce film mélange des extraits de longs métrages de William Klein, de ses documentaires, ses photos de reportages et de mode, ses dessins de costumes (réalisés par sa femme Jeanne Florin), ses spots publicitaires et même le premier tournage dans les coulisses de la haute couture : les débuts d’Yves Saint Laurent.
Le titre, comme souvent, joue sur plusieurs niveaux : être In ou Out c’est être à la mode ou pas, bien sûr. Mais c’est aussi le regard de Klein sur lui-même, qui était à la fois In et Out dans la mode, en en faisant partie de l’intérieur, tout en s’y sentant parfaitement étranger.
Un film rétrospectif, et aussi introspectif, celui d’un William Klein qui dans les années 90, commence à se retourner sur son parcours, pour le revisiter.
Dans le cadre de la Rétrospective « William Klein : Films, etc. », cette séance vous invite à assister à la projection de « In and Out of Fashion ».
Le mercredi 22 juillet 2026
de 18h15 à 19h45
payant
De 0 à 14 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-22T21:15:00+02:00
fin : 2026-07-22T22:45:00+02:00
Date(s) : 2026-07-22T18:15:00+02:00_2026-07-22T19:45:00+02:00
Maison Européenne de la Photographie 5 rue de fourcy 75004 Paris
https://www.mep-fr.org/event/projection-du-film-in-and-out-of-fashion-de-william-klein/
Afficher la carte du lieu Maison Européenne de la Photographie et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Webinaire : quelle place pour l’IA dans le travail social ? 3 juillet 2026
- Le jardin Atlantique jardin Atlantique Paris 3 juillet 2026
- STAGE TISSAGE CONTEMPORAIN / UPCYCLING Ateliers SAINT-BLAISE Paris 3 juillet 2026
- Sport Capital à tout âge à la Fabrique de la Solidarité La Fabrique de la Solidarité Paris 3 juillet 2026
- La bibliothèque Georges Brassens est de sortie ! Jardin Françoise-Héritier PARIS 3 juillet 2026