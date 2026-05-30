Le cinéma en plein air à La Villette Parc de la Villette Paris
Le cinéma en plein air à La Villette Parc de la Villette Paris mercredi 22 juillet 2026.
Le festival de cinéma en plein air de La Villette est un rendez-vous incontournable de l’été parisien. Sur l’écran, aventure, émotion, humour, suspense et convivialité sont au rendez-vous chaque soir, pour rêver, rire, pleurer ou frissonner à la belle étoile.
Le cinéma en plein air, c’est la rencontre, sur un site exceptionnel, de milliers de personnes, autour du plaisir du cinéma. Après une année de pause liée à l’accueil du Club France, dans le cadre des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, le festival revient avec une nouvelle formule.
Cette année, il se transforme pour proposer encore plus de cinéma en accès libre et pour tous les publics. Grâce à un nouvel écran LED, La Villette propose une séance supplémentaire pour un public familial à 18h avec une sélection de films intergénérationnels et essentiellement d’animation. Suivie d’une séance à 21h qui propose des films destinés aux plus grands.
Du 22 juillet au 16 août, la 35e édition du festival de cinéma en plein air, investit le parc de La Villette. Cette année, la thématique porte sur la nature. Sur un transat ou une couverture, mettez-vous à l’aise sur la pelouse de La Villette et profitez du film !
Du mercredi 22 juillet 2026 au dimanche 16 août 2026 :
mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche
de 18h00 à 20h00
mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche
de 21h00 à 00h00
gratuit
Location d’un transat et d’une couverture : 6€, les transats pourront être retirés à partir de 19h30.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-22T21:00:00+02:00
fin : 2026-08-16T03:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-22T18:00:00+02:00_2026-07-22T20:00:00+02:00;2026-07-22T21:00:00+02:00_2026-07-22T00:00:00+02:00;2026-07-23T18:00:00+02:00_2026-07-23T20:00:00+02:00;2026-07-23T21:00:00+02:00_2026-07-23T00:00:00+02:00;2026-07-24T18:00:00+02:00_2026-07-24T20:00:00+02:00;2026-07-24T21:00:00+02:00_2026-07-24T00:00:00+02:00;2026-07-25T18:00:00+02:00_2026-07-25T20:00:00+02:00;2026-07-25T21:00:00+02:00_2026-07-25T00:00:00+02:00;2026-07-26T18:00:00+02:00_2026-07-26T20:00:00+02:00;2026-07-26T21:00:00+02:00_2026-07-26T00:00:00+02:00;2026-07-29T18:00:00+02:00_2026-07-29T20:00:00+02:00;2026-07-29T21:00:00+02:00_2026-07-29T00:00:00+02:00;2026-07-30T18:00:00+02:00_2026-07-30T20:00:00+02:00;2026-07-30T21:00:00+02:00_2026-07-30T00:00:00+02:00;2026-07-31T18:00:00+02:00_2026-07-31T20:00:00+02:00;2026-07-31T21:00:00+02:00_2026-07-31T00:00:00+02:00;2026-08-01T18:00:00+02:00_2026-08-01T20:00:00+02:00;2026-08-01T21:00:00+02:00_2026-08-01T00:00:00+02:00;2026-08-02T18:00:00+02:00_2026-08-02T20:00:00+02:00;2026-08-02T21:00:00+02:00_2026-08-02T00:00:00+02:00;2026-08-05T18:00:00+02:00_2026-08-05T20:00:00+02:00;2026-08-05T21:00:00+02:00_2026-08-05T00:00:00+02:00;2026-08-06T18:00:00+02:00_2026-08-06T20:00:00+02:00;2026-08-06T21:00:00+02:00_2026-08-06T00:00:00+02:00;2026-08-07T18:00:00+02:00_2026-08-07T20:00:00+02:00;2026-08-07T21:00:00+02:00_2026-08-07T00:00:00+02:00;2026-08-08T18:00:00+02:00_2026-08-08T20:00:00+02:00;2026-08-08T21:00:00+02:00_2026-08-08T00:00:00+02:00;2026-08-09T18:00:00+02:00_2026-08-09T20:00:00+02:00;2026-08-09T21:00:00+02:00_2026-08-09T00:00:00+02:00;2026-08-12T18:00:00+02:00_2026-08-12T20:00:00+02:00;2026-08-12T21:00:00+02:00_2026-08-12T00:00:00+02:00;2026-08-13T18:00:00+02:00_2026-08-13T20:00:00+02:00;2026-08-13T21:00:00+02:00_2026-08-13T00:00:00+02:00;2026-08-14T18:00:00+02:00_2026-08-14T20:00:00+02:00;2026-08-14T21:00:00+02:00_2026-08-14T00:00:00+02:00;2026-08-15T18:00:00+02:00_2026-08-15T20:00:00+02:00;2026-08-15T21:00:00+02:00_2026-08-15T00:00:00+02:00;2026-08-16T18:00:00+02:00_2026-08-16T20:00:00+02:00;2026-08-16T21:00:00+02:00_2026-08-16T00:00:00+02:00
Parc de la Villette Prairie du Cercle Nord 75019 Paris
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