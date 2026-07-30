Atelier de jeux vidéo LSF/FR avec SoundX ! Médiathèque James Baldwin Paris

Informations pratiques

Lors de cette session de jeux vidéo LSF/FR, 2 gilets vibrants conçus par SoundX seront à votre disposition pour ressentir chaque subtilité sonore !

La technologie SoundX combine des systèmes vibrants de pointe avec la toute première intelligence artificielle capable de transformer toutes les données audio en vibrations.

Le public est ainsi plongé dans une expérience sonore d’un genre nouveau. Grâce à cette innovation en traitement du signal, une immersion totale dans le son devient possible, permettant de ressentir bien plus que le simple rythme. Chaque note, chaque inflexion prennent vie. Une nouvelle façon de percevoir et de ressentir le son.

Pour en savoir plus, retrouvez un témoignage en vidéo sous-titrée et interprétée en LSF par ici !

Ados dès 12 ans

Samedi 26 septembre, de 14h30 à 17h30

Entrée libre dans la limite des places disponibles, en présence d’interprètes LSF/FR

Attention, cette animation aura lieu à la médiathèque James Baldwin, 10 bis Rue Henri Ribière, 75019 Paris.

logo SoundX ; Crédits : SoundX

Pour célébrer la Journée mondiale des Sourds, découvrez les jeux vidéo à travers la technologie SoundX !

Rendez-vous à la médiathèque James Baldwin, 10 bis Rue Henri Ribière, 75019 Paris.

Le samedi 26 septembre 2026

de 14h30 à 17h30

gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Public jeunes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-26T17:30:00+02:00

fin : 2026-09-26T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-26T14:30:00+02:00_2026-09-26T17:30:00+02:00

Médiathèque James Baldwin 10 bis Rue Henri Ribière 75019 Paris

+33144507656 mediatheque.canopee@paris.fr https://www.facebook.com/bibcanopee https://www.facebook.com/bibcanopee



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