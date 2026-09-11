Atelier de linogravure, Hôtel Lallemant, Bourges

Informations pratiques

Atelier de linogravure Samedi 19 septembre, 14h00 Hôtel Lallemant Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Atelier de linogravure avec Coucouche Papier.

Hôtel Lallemant 6 Rue Bourbonnoux, 18000 Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire 02 48 70 23 57 http://www.ville-bourges.fr/musees L’hôtel Lallemant qui abrite aujourd’hui un musée est un édifice remarquable de la 1ère Renaissance française. Construit entre 1497 et 1506, cet édifice présente un décor sculpté italianisant particulièrement précoce.

Atelier de linogravure avec Coucouche Papier.

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