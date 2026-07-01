AGENDA · Jézeau
Atelier de Linogravure La Soulane Jézeau
dimanche 19 juillet 2026 · La Soulane · Jézeau
Informations pratiques
Jézeau
Atelier de Linogravure
La Soulane JEZEAU Jézeau Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 09:30:00
fin : 2026-07-19 12:30:00
Date(s) :
2026-07-19
Atelier de Linogravure
Adultes et enfants de 10 ans
Limité à 10 participants
Tarif 50 €
.
La Soulane JEZEAU Jézeau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 70 34 71 30 contact@carolinelc.com
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English :
Linocut Workshop
Adults and children under 10
Limited to 10 participants
Cost: 50 ?
L’événement Atelier de Linogravure Jézeau a été mis à jour le 2026-07-01 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65
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