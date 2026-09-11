Atelier de l’Institut national du patrimoine (INP) : Restauration des arts graphiques et du livre, INHA – Institut national d’histoire de l’art (galerie Colbert), Paris

Informations pratiques

Atelier de l’Institut national du patrimoine (INP) : Restauration des arts graphiques et du livre Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 INHA – Institut national d’histoire de l’art (galerie Colbert) Paris

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Le stand permettra de découvrir la pédagogie des enseignements dispensés dans la spécialité Arts graphiques et livre à travers la présentation de plusieurs pastiches réalisés par les élèves à partir de techniques anciennes. Ces exercices de reconstitution permettent d’explorer les savoir-faire historiques liés aux arts du livre et du dessin. Les outils et matériaux de la conservation-restauration seront également présentés. Le public pourra manipuler des échantillons de papier japonais ainsi que des pinceaux utilisés pour le dépoussiérage et pour la consolidation des œuvres. Une démonstration de gommage sur un objet pédagogique sera proposée, accompagnée de la présentation d’un livre en cours de restauration.

Lieu : INHA, galerie Colbert, salle Pierre Demargne

Pour en savoir plus sur le programme des Journées européennes du patrimoine 2026 à l’Institut national d’histoire de l’art, consultez le programme viace lien.

INHA – Institut national d’histoire de l’art (galerie Colbert) 2 rue Vivienne 75002 Paris Paris 75002 Quartier Vivienne Paris Île-de-France 01 47 03 89 00 https://www.inha.fr [{« link »: « https://www.inha.fr/agenda/journees-europeennes-du-patrimoine-3/ »}]

Atelier restauration des arts graphiques et du livre

Découverte des métiers de la restauration – spécialité « Arts graphiques », INP, Journées européennes du patrimoine, 2025 © INHA