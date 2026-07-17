Atelier de peinture sur céramique à la Villa Douce, Université de Reims Champagne-Ardenne – Villa Douce, Reims

Informations pratiques

Atelier de peinture sur céramique à la Villa Douce Samedi 19 septembre, 14h00, 15h00, 16h00 Université de Reims Champagne-Ardenne – Villa Douce Marne

Tarif : 16 € par personne. Les céramiques sont à récupérer après cuisson au 3 rue Cérès à partir du dimanche 27 septembre. Nombre de places limité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Découvrez le plaisir de décorer votre propre céramique entre les mains expertes de Juliette, créatrice d’expériences artistiques, le temps d’un atelier pour petits et grands.

Tarif : 16 € par personne.

Université de Reims Champagne-Ardenne – Villa Douce 9 Boulevard de la Paix, 51100 Reims Reims 51100 Marne Grand Est 03 26 91 84 15 http://www.univ-reims.fr L’hôtel particulier de Maître Douce (notaire) construit de 1929 à 1934 est un exemple significatif de l’architecture privée du courant Art déco. L’hôtel a été réhabilité en 1990 pour l’installation des bureaux d’une société de financement. Il est occupé aujourd’hui par l’Université de Reims Champagne-Ardenne.

Découvrez le plaisir de décorer votre propre céramique entre les mains expertes de Juliette, créatrice d’expériences artistiques, le temps d’un atelier pour petits et grands.

© Ville de Reims