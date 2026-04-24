Atelier de peinture sur céramique MZ TOC Thouars

Thouars

Atelier de peinture sur céramique

MZ TOC 2 rue des clairettes Thouars Deux-Sèvres

Tarif : 30 – 30 – 50 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 10:00:00

fin : 2026-05-02 19:30:00

Date(s) :

2026-05-02

Offrez-vous un moment de détente et de créativité à travers un atelier de peinture sur céramique, accessible à tous, débutants comme confirmés. Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, vous serez guidé(e) pas à pas pour personnaliser une pièce en céramique, selon vos envies.

Atelier de peinture sur céramique.

Offrez-vous un moment de détente et de créativité à travers un atelier de peinture sur céramique, accessible à tous, débutants comme confirmés.

Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, vous serez guidé(e) pas à pas pour personnaliser une pièce en céramique (tasse, bol, assiette…), selon vos envies et votre style. Couleurs, motifs, inspirations… laissez libre cours à votre imagination ! .

MZ TOC 2 rue des clairettes Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 72 18 31 salome.lu79@gmail.com

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English : Atelier de peinture sur céramique

Treat yourself to a relaxing and creative ceramic painting workshop, open to beginners and advanced alike. In a warm and friendly atmosphere, you’ll be guided step by step to personalize a ceramic piece according to your desires.

L’événement Atelier de peinture sur céramique Thouars a été mis à jour le 2026-04-21 par ADT 79