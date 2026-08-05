Atelier de peinture sur le thème « Faire matrimoine » en compagnie de Virginie Rasmont, Pavillon des Arts et du patrimoine, Châtenay-Malabry
samedi 19 septembre 2026 · Pavillon des Arts et du patrimoine · Châtenay-Malabry
Informations pratiques
Atelier de peinture sur le thème « Faire matrimoine » en compagnie de Virginie Rasmont Samedi 19 septembre, 15h00 Pavillon des Arts et du patrimoine Hauts-de-Seine
Limité à 15 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
L’atelier de peinture « Faire matrimoine : rendre visibles les héritables invisibilisés » invite les participant·es à explorer les figures féminines oubliées de l’histoire. L’atelier propose une approche sensible mêlant création, transmission et réflexion collective. Une expérience artistique engagée pour redonner une place aux femmes dans notre imaginaire commun.
Pavillon des Arts et du patrimoine 98 rue Jean Longuet, 92290 Châtenay-Malabry Châtenay-Malabry 92290 Hauts-de-Seine Île-de-France 0147027522 https://www.instagram.com/cmytourisme/;https://www.facebook.com/ChatenayMalabryTourisme?locale=fr_FR [{« type »: « email », « value »: « tourisme@chatenay-malabry.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 47 02 75 22 »}, {« owner »: {« uid »: 37437548, « type »: « user »}, « lastProcessedAt »: « 2026-08-05T14:35:36.070Z », « data »: [{« eventDuration »: « 190 », « bookingContact »: « tourisme@chatenay-malabry.fr », « response »: {« passId »: 431255551, « isPending »: false, « addressId »: 979911}, « venueId »: 151931, « description »: « linked desc », « category »: « ATELIER_PRATIQUE_ART », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-08-05T14:27:48.255Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2507727, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-08-05T14:27:48.352Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 481205808, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 1, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789822800000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-08-05T14:27:48.538Z »}, {« eventDuration »: « 120 », « operation »: « update », « appliedAt »: « 2026-08-05T14:35:36.069Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/431255551 »}] Le Pavillon des arts et du patrimoine abrite l‘office de tourisme de Châtenay-Malabry, ainsi que des expositions et activités culturelles.
Le bâtiment datant du XIXe siècle a été successivement une résidence particulière, mairie, bibliothèque et un conservatoire. Bus 294 – arrêt Mairie de Châtenay-Malabry dans la rue Jean Longuet
Atelier de peinture
© Basil Perot
À voir aussi à Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine)
- Visite guidée « Les secrets de comtesse », Pavillon des Arts et du patrimoine, Châtenay-Malabry 19 septembre 2026
- Visite guidée du Cinéma Rex de Châtenay-Malabry, Cinéma Rex, Châtenay-Malabry 19 septembre 2026
- Visite privilège avec un guide conférencier de la Maison de Chateaubriand, Maison de Chateaubriand, Châtenay-Malabry 19 septembre 2026
- Visite guidée Le Théâtre La Piscine – L’Azimut, Théâtre Firmin Gémier – La Piscine, Châtenay-Malabry 19 septembre 2026
- Visite guidée « Les femmes remarquables de Châtenay-Malabry », Pavillon des Arts et du patrimoine, Châtenay-Malabry 19 septembre 2026