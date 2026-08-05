Informations pratiques

Atelier de peinture sur le thème « Faire matrimoine » en compagnie de Virginie Rasmont Samedi 19 septembre, 15h00 Pavillon des Arts et du patrimoine Hauts-de-Seine

Limité à 15 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

L’atelier de peinture « Faire matrimoine : rendre visibles les héritables invisibilisés » invite les participant·es à explorer les figures féminines oubliées de l’histoire. L’atelier propose une approche sensible mêlant création, transmission et réflexion collective. Une expérience artistique engagée pour redonner une place aux femmes dans notre imaginaire commun.

Pavillon des Arts et du patrimoine 98 rue Jean Longuet, 92290 Châtenay-Malabry Châtenay-Malabry 92290 Hauts-de-Seine Île-de-France 0147027522 https://www.instagram.com/cmytourisme/;https://www.facebook.com/ChatenayMalabryTourisme?locale=fr_FR [{« type »: « email », « value »: « tourisme@chatenay-malabry.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 47 02 75 22 »}, {« owner »: {« uid »: 37437548, « type »: « user »}, « lastProcessedAt »: « 2026-08-05T14:35:36.070Z », « data »: [{« eventDuration »: « 190 », « bookingContact »: « tourisme@chatenay-malabry.fr », « response »: {« passId »: 431255551, « isPending »: false, « addressId »: 979911}, « venueId »: 151931, « description »: « linked desc », « category »: « ATELIER_PRATIQUE_ART », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-08-05T14:27:48.255Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2507727, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-08-05T14:27:48.352Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 481205808, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 1, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789822800000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-08-05T14:27:48.538Z »}, {« eventDuration »: « 120 », « operation »: « update », « appliedAt »: « 2026-08-05T14:35:36.069Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/431255551 »}] Le Pavillon des arts et du patrimoine abrite l‘office de tourisme de Châtenay-Malabry, ainsi que des expositions et activités culturelles.

Le bâtiment datant du XIXe siècle a été successivement une résidence particulière, mairie, bibliothèque et un conservatoire. Bus 294 – arrêt Mairie de Châtenay-Malabry dans la rue Jean Longuet

Atelier de peinture

© Basil Perot