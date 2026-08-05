Visite privilège avec un guide conférencier de la Maison de Chateaubriand, Maison de Chateaubriand, Châtenay-Malabry

Informations pratiques

Visite privilège avec un guide conférencier de la Maison de Chateaubriand Samedi 19 septembre, 12h00 Maison de Chateaubriand Hauts-de-Seine

Nombre de places limités

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Profitez d’une visite privilège en compagnie d’un guide‑conférencier de la Maison de Chateaubriand, lieu emblématique niché au cœur du parc de la Vallée‑aux‑Loups. Cette découverte exceptionnelle vous plonge dans l’univers de François‑René de Chateaubriand, écrivain majeur du romantisme et figure incontournable de l’histoire littéraire française. Le guide vous dévoile les secrets de la demeure, ses anecdotes, ses inspirations et l’atmosphère qui a nourri l’œuvre de l’auteur. Une expérience rare, à la fois culturelle, sensible et profondément ancrée dans l’héritage de Châtenay‑Malabry.

Maison de Chateaubriand 87 Rue de Châteaubriand, 92290 Châtenay-Malabry, France Châtenay-Malabry 92290 La Butte Rouge Hauts-de-Seine Île-de-France 0149732063 https://vallee-aux-loups.hauts-de-seine.fr [{« type »: « phone », « value »: « 01 47 02 75 22 »}, {« type »: « email », « value »: « tourisme@chatenay-malabry.fr »}, {« owner »: {« uid »: 37437548, « type »: « user »}, « lastProcessedAt »: « 2026-08-05T14:50:15.688Z », « data »: [{« itemCollectionDetails »: « 5 », « eventDuration »: « 60 », « bookingContact »: « tourisme@chatenay-malabry.fr », « response »: {« passId »: 431256022, « isPending »: false, « addressId »: 979961}, « venueId »: 151931, « description »: « linked desc », « category »: « VISITE_GUIDEE », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-08-05T14:50:15.402Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2507769, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-08-05T14:50:15.495Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 481206464, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 1, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789812000000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-08-05T14:50:15.687Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/431256022 »}]

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Châtenay-Malabry Tourisme