Visite guidée « Les secrets de comtesse », Pavillon des Arts et du patrimoine, Châtenay-Malabry
samedi 19 septembre 2026 · Pavillon des Arts et du patrimoine · Châtenay-Malabry
Informations pratiques
Visite guidée « Les secrets de comtesse » Samedi 19 septembre, 11h00 Pavillon des Arts et du patrimoine Hauts-de-Seine
Limité à 25 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
À travers une promenade guidée, laissez‑vous entraîner dans l’univers élégant et spirituel de la comtesse de Boigne, figure littéraire et mémorialiste du XIXᵉ siècle, qui vous dévoilera anecdotes, souvenirs et fragments de vie liés à Châtenay‑Malabry.
Cette déambulation vous mènera au cœur du centre‑ville historique : anciennes demeures, perspectives oubliées, lieux emblématiques et recoins chargés de mémoire. À chaque étape, les intervenants vous montreront comment l’image fixe a façonné notre regard sur le patrimoine, comment elle documente, révèle et parfois réinvente la ville.
Pavillon des Arts et du patrimoine 98 rue Jean Longuet, 92290 Châtenay-Malabry Châtenay-Malabry 92290 Hauts-de-Seine Île-de-France 0147027522 https://www.instagram.com/cmytourisme/;https://www.facebook.com/ChatenayMalabryTourisme?locale=fr_FR [{« type »: « email », « value »: « tourisme@chatenay-malabry.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 47 02 75 22 »}] Le Pavillon des arts et du patrimoine abrite l‘office de tourisme de Châtenay-Malabry, ainsi que des expositions et activités culturelles.
Le bâtiment datant du XIXe siècle a été successivement une résidence particulière, mairie, bibliothèque et un conservatoire. Bus 294 – arrêt Mairie de Châtenay-Malabry dans la rue Jean Longuet
Visite commentée
© Ville de Châtenay-Malabry
À voir aussi à Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine)
- Les Contes du lavoir, Lavoir de Châtenay-Malabry, Châtenay-Malabry 19 septembre 2026
- Heure du conte sensorielle, Médiathèque de Châtenay-Malabry, Châtenay-Malabry 2 octobre 2026
- Conférence dansée, Bibliothèque Louis Aragon, Châtenay-Malabry 2 octobre 2026
- Ciné sens, Médiathèque de Châtenay-Malabry, Châtenay-Malabry 2 octobre 2026
- Histoires et comptines, Médiathèque de Châtenay-Malabry, Châtenay-Malabry 3 octobre 2026