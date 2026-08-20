Visite guidée « Les secrets de comtesse », Pavillon des Arts et du patrimoine, Châtenay-Malabry

Informations pratiques

Visite guidée « Les secrets de comtesse » Samedi 19 septembre, 11h00 Pavillon des Arts et du patrimoine Hauts-de-Seine

Limité à 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

À travers une promenade guidée, laissez‑vous entraîner dans l’univers élégant et spirituel de la comtesse de Boigne, figure littéraire et mémorialiste du XIXᵉ siècle, qui vous dévoilera anecdotes, souvenirs et fragments de vie liés à Châtenay‑Malabry.

Cette déambulation vous mènera au cœur du centre‑ville historique : anciennes demeures, perspectives oubliées, lieux emblématiques et recoins chargés de mémoire. À chaque étape, les intervenants vous montreront comment l’image fixe a façonné notre regard sur le patrimoine, comment elle documente, révèle et parfois réinvente la ville.

Pavillon des Arts et du patrimoine 98 rue Jean Longuet, 92290 Châtenay-Malabry Châtenay-Malabry 92290 Hauts-de-Seine Île-de-France 0147027522 https://www.instagram.com/cmytourisme/;https://www.facebook.com/ChatenayMalabryTourisme?locale=fr_FR [{« type »: « email », « value »: « tourisme@chatenay-malabry.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 47 02 75 22 »}] Le Pavillon des arts et du patrimoine abrite l‘office de tourisme de Châtenay-Malabry, ainsi que des expositions et activités culturelles.

Le bâtiment datant du XIXe siècle a été successivement une résidence particulière, mairie, bibliothèque et un conservatoire. Bus 294 – arrêt Mairie de Châtenay-Malabry dans la rue Jean Longuet

Visite commentée

© Ville de Châtenay-Malabry