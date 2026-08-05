UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Châtenay-Malabry

Les Contes du lavoir, Lavoir de Châtenay-Malabry, Châtenay-Malabry

samedi 19 septembre 2026 · Lavoir de Châtenay-Malabry · Châtenay-Malabry

Les Contes du lavoir, Lavoir de Châtenay-Malabry, Châtenay-Malabry

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Lavoir de Châtenay-Malabry
Adresse
6 rue du lavoir, 92290 Châtenay-Malabry
Ville
92290 Châtenay-Malabry
Département
Hauts-de-Seine
Tarif
Limité à 50 personnes

Les Contes du lavoir Samedi 19 septembre, 20h00 Lavoir de Châtenay-Malabry Hauts-de-Seine

Limité à 50 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00

À la lumière douce des lanternes, laissez‑vous emporter par l’univers enchanteur de Patricia Mazoyer. Ses contes, mêlant poésie, mystère et tendresse, prennent vie dans une ambiance intimiste où chaque histoire devient un voyage. Petits et grands sont invités à rêver, à écouter, à se laisser surprendre par ces récits qui illuminent la nuit. Pour prolonger ce moment chaleureux, un chocolat chaud vous sera offert.

Lavoir de Châtenay-Malabry 6 rue du lavoir, 92290 Châtenay-Malabry Châtenay-Malabry 92290 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « tourisme@chatenay-malabry.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 47 02 75 22 »}, {« owner »: {« uid »: 37437548, « type »: « user »}, « lastProcessedAt »: « 2026-08-05T14:46:20.629Z », « data »: [{« eventDuration »: 90, « bookingContact »: « tourisme@chatenay-malabry.fr », « response »: {« passId »: 431256005, « isPending »: false, « addressId »: 979955}, « venueId »: 151931, « description »: « linked desc », « showType »: « ART_DE_LA_RUE-THEATRE_DE_RUE », « category »: « SPECTACLE_REPRESENTATION », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-08-05T14:46:19.918Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2507767, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-08-05T14:46:20.011Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 481206398, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 1, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789840800000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-08-05T14:46:20.628Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/431256005 »}]
Spectacle de contes

© Châtenay-Malabry Tourisme

À voir aussi à Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine)