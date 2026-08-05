Les Contes du lavoir, Lavoir de Châtenay-Malabry, Châtenay-Malabry

Informations pratiques

Les Contes du lavoir Samedi 19 septembre, 20h00 Lavoir de Châtenay-Malabry Hauts-de-Seine

Limité à 50 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00

À la lumière douce des lanternes, laissez‑vous emporter par l’univers enchanteur de Patricia Mazoyer. Ses contes, mêlant poésie, mystère et tendresse, prennent vie dans une ambiance intimiste où chaque histoire devient un voyage. Petits et grands sont invités à rêver, à écouter, à se laisser surprendre par ces récits qui illuminent la nuit. Pour prolonger ce moment chaleureux, un chocolat chaud vous sera offert.

Lavoir de Châtenay-Malabry 6 rue du lavoir, 92290 Châtenay-Malabry Châtenay-Malabry 92290 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « tourisme@chatenay-malabry.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 47 02 75 22 »}, {« owner »: {« uid »: 37437548, « type »: « user »}, « lastProcessedAt »: « 2026-08-05T14:46:20.629Z », « data »: [{« eventDuration »: 90, « bookingContact »: « tourisme@chatenay-malabry.fr », « response »: {« passId »: 431256005, « isPending »: false, « addressId »: 979955}, « venueId »: 151931, « description »: « linked desc », « showType »: « ART_DE_LA_RUE-THEATRE_DE_RUE », « category »: « SPECTACLE_REPRESENTATION », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-08-05T14:46:19.918Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2507767, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-08-05T14:46:20.011Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 481206398, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 1, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789840800000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-08-05T14:46:20.628Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/431256005 »}]

Spectacle de contes

© Châtenay-Malabry Tourisme