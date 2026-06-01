Atelier de percussions sur des instruments en bambous, La Bambouseraie en Cévennes, Générargues

Atelier de percussions sur des instruments en bambous Samedi 6 juin, 15h00, 16h00 La Bambouseraie en Cévennes Gard

20 personnes maximum par séance.

Tarif adulte : 15,50 €.

Gratuit pour les enfants de 4 à 12 ans ainsi que pour les personnes en situation de handicap.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00

Cet atelier de pratique musicale autour d’instruments originaux en bambou est accessible à tous, avec ou sans connaissances musicales. Principalement axé sur le rythme, il se veut intergénérationnel et convivial. Il peut se pratiquer en famille, avec des enfants à partir de 7 ans.

La Bambouseraie en Cévennes 552 Rue de Montsauve, 30140 Générargues, France Générargues 30140 Gard Occitanie +33466617047 http://www.bambouseraie.fr [{« type »: « email », « value »: « contact@bambouseraie.fr »}] Jardin exotique unique en Europe, la Bambouseraie de Prafrance a été créée en 1856 par Eugène Mazel, passionné de botanique. Elle abrite une riche collection de plantes exotiques, d’arbres remarquables et surtout une forêt de bambous géants exceptionnelle.

Le site propose de nombreux aménagements paysagers : Bambusarium, labyrinthe végétal, jardin des bassins, village laotien ou encore balade aérienne, offrant une découverte immersive et dépaysante.

Le Vallon du Dragon, conçu par le paysagiste Erik Borja, s’inspire des jardins japonais et joue sur l’équilibre entre végétal et minéral, avec des floraisons printanières et des couleurs d’automne remarquables.

Lieu de promenade, de recherche et de création, la Bambouseraie œuvre à la préservation de la biodiversité et accueille régulièrement des artistes pour des installations in situ inspirées du végétal. Depuis Alès, direction Anduze par la D 910, puis 3 km sur la D 129, 552 rue de Montsauve. Parking.

Cet atelier de pratique musicale sur les instruments originaux en bambou, est accessible à tous, avec ou sans connaissance musicale et s’appuie principalement sur le rythme. Il est peut se pratiquer…

©Bamboo Orchestra