Projection de Vivant de Yann Arthus-Bertrand, La Bambouseraie en Cévennes, Générargues

Projection de Vivant de Yann Arthus-Bertrand Vendredi 12 juin, 21h30 La Bambouseraie en Cévennes Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T21:30:00+02:00 – 2026-06-12T23:30:00+02:00

Fin : 2026-06-12T21:30:00+02:00 – 2026-06-12T23:30:00+02:00

En collaboration avec Itinérances, projection en plein-air du film Vivant pour célébrer l’anniversaire de ce lieu magique, la Bambouseraie en Cévennes, à Générargues.

Vendredi 12 juin, 21h30

Documentaire Vivant

Gratuit / Réservation obligatoire : contact@itinerances.org – 04 66 30 24 26

France, 2023, 1h41

Réalisation : Yann Arthus-Bertrand

De l’infiniment petit au superprédateur, du ver de terre à la baleine, du brin d’herbe à l’arbre géant, VIVANT vous emmène à la découverte de la biodiversité de notre pays.

À travers les époustouflants milieux naturels qu’abrite l’Hexagone, c’est une exploration de la pyramide du vivant, c’est aussi et surtout une proposition pour s’émerveiller de ces espèces capables de mille prouesses et subtilement connectées les unes aux autres et dont l’être humain fait partie intégrante. Lien que nous avons trop souvent oublié et qu’il est temps de retisser.

Un inventaire amoureux de la biodiversité française à travers le regard de 200 vidéastes passionnés.

170 ans de la Bambouseraie

>> Vendredi 12 juin, 21h30

Vivant de Yann Arthus-Bertrand

>> Vendredi 21 août, 21h00

Touchées d’Alexandra Lamy

Toute la programmation : https://bambouseraie.fr/

La Bambouseraie en Cévennes 552 Montsauve, 30140 Générargues Générargues 30140 Gard Occitanie 04 66 61 70 47 http://bambouseraie.fr [{« type »: « email », « value »: « contact@itinerances.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 66 30 24 26 »}] [{« link »: « https://bambouseraie.fr/ »}]

Projection en plein-air pour les 170 ans de la Bambouseraie