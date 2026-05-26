« On va s’aimer » – spectacle de théâtre, Saint Sébastien d’Aigrefeuille, Générargues

« On va s’aimer » – spectacle de théâtre Samedi 13 juin, 19h30 Saint Sébastien d’Aigrefeuille Gard

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T19:30:00+02:00 – 2026-06-13T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T19:30:00+02:00 – 2026-06-13T21:00:00+02:00

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille, le 26 mai 2026

Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille : l’atelier théâtre présente sa création originale « On va s’aimer ! » le 13 juin 2026

Le samedi 13 juin 2026 à 19h30, le Foyer communal de Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille accueillera « On va s’aimer ! », une création théâtrale originale portée par l’atelier théâtre de la commune. Ce spectacle inédit, interprété par quatre comédiennes amatrices, illustre une dynamique culturelle locale fondée sur la transmission, l’engagement artistique et la rencontre avec le public.

Une initiative artistique ancrée dans le territoire

À l’origine du projet, Denis Passelecq, homme de théâtre qui a enseigné les arts de la scène durant quinze ans en Belgique avant de poursuivre son parcours de responsable de la communication visuelle pour le groupe TF1 en France.

Soutenue par Guy Manifacier, maire de Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille, cette initiative s’inscrit dans une démarche de développement culturel de proximité et de valorisation de la pratique théâtrale au sein de la commune.

Quatre comédiennes au cœur d’une création collective

La création réunit quatre comédiennes en herbe ayant découvert, au fil des répétitions, les différentes étapes de l’élaboration d’un spectacle.

Accompagnées par Denis Passelecq dans un travail d’interprétation, de présence scénique et d’appropriation du jeu théâtral, elles donnent aujourd’hui corps à une production inédite, soutenue par un dispositif technique spécialement mobilisé pour l’occasion.

Un vaudeville original entre humour et émotion

« On va s’aimer ! » met en scène quatre femmes de générations différentes réunies dans un huis clos où se croisent confidences, malentendus et situations inattendues.

En s’appuyant sur les ressorts du vaudeville, la pièce propose un équilibre entre humour, rythme et émotion, dans un registre accessible à un large public.

Informations pratiques

Date et horaire : samedi 13 juin 2026 à 19h30

Lieu : Foyer communal, Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille

Spectacle : « On va s’aimer ! », par l’atelier théâtre de Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille

Entrée : gratuite

Restauration sur place : formule repas proposée par Le Saint Seb, avec menu sushi ou planche charcuterie/fromage

Partenariat

L’événement est organisé avec la mairie de Saint-Sébastien et la collaboration du Saint Seb, partenaires de la soirée.

Contact presse

Denis Passelecq

06.82.83.59.64

denis.passelecq@gmail.com

denis.passelecq@fr.journaliste.media

Saint Sébastien d’Aigrefeuille Les Druilles Générargues 30140 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06.82.83.59.64 »}, {« type »: « email », « value »: « denis.passelecq@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:denis.passelecq@gmail.com »}, {« link »: « mailto:denis.passelecq@fr.journaliste.media »}]

Découvrez l’histoire de quatre femmes, de quatre générations différentes, réunies dans un huis clos savoureux où les secrets s’entremêlent aux éclats de rire. Un vaudeville original !