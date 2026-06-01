Duo harpe-violoncelle, Temple, Générargues

Duo harpe-violoncelle Dimanche 14 juin, 18h00 Temple Gard

12 €, gratuit -12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T18:00:00+02:00 – 2026-06-14T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T18:00:00+02:00 – 2026-06-14T19:00:00+02:00

Proposé par l’association Renc’Arts en Cévennes.

Temple 30140 Générargues Générargues 30140 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 98 64 89 70 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.rencartsencevennes.fr »}]

Carte blanche à Héloïse Dautry (harpe) et Pia Segerstam (violoncelle), pour une promenade musicale, mélange de fantaisie, de méditation et de rêverie.