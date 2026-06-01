Spectacle, Foyer, Générargues
Spectacle, Foyer, Générargues samedi 13 juin 2026.
Spectacle Samedi 13 juin, 20h00 Foyer Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T20:00:00+02:00 – 2026-06-13T21:30:00+02:00
Fin : 2026-06-13T20:00:00+02:00 – 2026-06-13T21:30:00+02:00
Petite restauration dès 19h.
Foyer 30140 Générargues Générargues 30140 Gard Occitanie
Proposé par “Kwanza”, le plus cévenol des groupes irlandais, et Amous Solidarité aux résidents de l’EHPAD Montvaillant de Boisset-et-Gaujac. Spectacle
À voir aussi à Générargues (Gard)
- Atelier de percussions sur des instruments en bambous, La Bambouseraie en Cévennes, Générargues 6 juin 2026
- Concert des Pousses du Bamboo Orchestra, La Bambouseraie en Cévennes, Générargues 7 juin 2026
- Projection de Vivant de Yann Arthus-Bertrand, La Bambouseraie en Cévennes, Générargues 12 juin 2026
- « On va s’aimer » – spectacle de théâtre, Saint Sébastien d’Aigrefeuille, Générargues 13 juin 2026
- Duo harpe-violoncelle, Temple, Générargues 14 juin 2026