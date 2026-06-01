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Spectacle, Foyer, Générargues

Spectacle, Foyer, Générargues

Spectacle, Foyer, Générargues samedi 13 juin 2026.

Lieu : Foyer

Adresse : 30140 Générargues

Ville : 30140 Générargues

Département : Gard

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Spectacle Samedi 13 juin, 20h00 Foyer Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T20:00:00+02:00 – 2026-06-13T21:30:00+02:00
Fin : 2026-06-13T20:00:00+02:00 – 2026-06-13T21:30:00+02:00

Petite restauration dès 19h.

Foyer 30140 Générargues Générargues 30140 Gard Occitanie
Proposé par “Kwanza”, le plus cévenol des groupes irlandais, et Amous Solidarité aux résidents de l’EHPAD Montvaillant de Boisset-et-Gaujac. Spectacle

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