Spectacle, Foyer, Générargues

Spectacle Samedi 13 juin, 20h00 Foyer Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T20:00:00+02:00 – 2026-06-13T21:30:00+02:00

Fin : 2026-06-13T20:00:00+02:00 – 2026-06-13T21:30:00+02:00

Petite restauration dès 19h.

Foyer 30140 Générargues Générargues 30140 Gard Occitanie

Proposé par “Kwanza”, le plus cévenol des groupes irlandais, et Amous Solidarité aux résidents de l’EHPAD Montvaillant de Boisset-et-Gaujac. Spectacle