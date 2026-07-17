Atelier de photographie d’architecture., Musée de Picardie, Amiens

Informations pratiques

Atelier de photographie d’architecture. Samedi 5 décembre, 14h00 Musée de Picardie Somme

Limité à 10 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-05T14:00:00+01:00 – 2026-12-05T17:00:00+01:00

Fin : 2026-12-05T14:00:00+01:00 – 2026-12-05T17:00:00+01:00

Avec Lolita Lejeune.

Venez expérimenter la technique photographique au sein de l’espace privilègié du Musée de Picardie et placer votre regard de spectateur dans le viseur de ce monument historique.

Découvrez son architecture hybride et les collections qu’elle abrite, à l’occasion de l’exposition «Égypte éternelle, photographies de FLORE ».

Accompagnés d’une intervenante photographe, développez les aspects techniques et créatifs de votre photographie en voyageant à travers les différentes époques du musée, revisitant les espaces à la manière onirique de la photographe FLORE.

Venez avec votre matériel photo personnel (appareil photo ou smartphone). Trépied conseillé. Matériel non fourni. Dès 14 ans.

Musée de Picardie 48 Rue de la République, 80000 Amiens, France Amiens 80000 Somme Hauts-de-France 33322971400 https://www.amiens.fr/Vivre-a-Amiens/Culture-Patrimoine/Etablissements-culturels/Musee-de-Picardie [{« type »: « link », « value »: « http://amiens-tourisme.com/resa-musee »}] Ce musée est connu comme le premier musée des Beaux-Arts construit en France en tant que tel, un bâtiment à caractère muséal, repris ailleurs comme un modèle. L’État, en la personne de Napoléon III, a offert le terrain et a permis la mise en place du système de son financement atypique grâce à des loteries et non aux deniers publics. Décors par Lequesne, Duthoit (Aimée et Edmont), Cauccemont, Puvis de Chavannes.

Avec Lolita Lejeune.

©GauthierGillmann