Atelier de photographie numérique pour les groupes, Centre photographique d’Île-de-France, Pontault-Combault

Informations pratiques

Atelier de photographie numérique pour les groupes 6 octobre 2026 – 4 juin 2027 Centre photographique d’Île-de-France Seine-et-Marne

Prix : 45 euros pour le groupe. Nous fournissons le matériel nécessaire à l’atelier.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-06T09:00:00+02:00 – 2026-10-06T18:00:00+02:00

Fin : 2027-06-04T09:00:00+02:00 – 2027-06-04T18:00:00+02:00

À la suite de la visite de l’exposition ou en amont, l’équipe du CPIF vous propose des ateliers créatifs collectifs autour de la photographie. Ce temps dure entre 30 et 45 minutes.

Muni·es d’appareils photographiques numériques du Centre, les élèves apprendront par groupe à manipuler l’appareil et découvriront le vocabulaire spécifique à la photographie. L’occasion également d’observer et explorer les espaces qui se trouvent autour d’elle·ux. L’atelier sera adapté selon la tranche d’âge.

Nous fournissons le matériel nécessaire à l’atelier et l’ensemble des images produites sera transmis par mail.

Centre photographique d’Île-de-France 107 avenue de la République, 77340 Pontault-Combault, France Pontault-Combault 77340 Seine-et-Marne Île-de-France 0170054980 https://www.cpif.net [{« type »: « email », « value »: « adele.rickard@cpif.net »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 70 05 49 80 »}]

À la suite de la visite de l’exposition ou en amont, l’équipe du CPIF vous propose des ateliers créatifs collectifs autour de la photographie. Ce temps dure entre 30 et 45 minutes.

Atelier de photographie numérique